Семьям Тверской области единовременная поддержка будет перечислена на 176 тысяч детей от 3 до 16 лет

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина российским семьям с 1 июня устанавливается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Поддержка предоставляется на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г). Планируется, что в Тверской области средства будут перечислены на 176 тыс. детей. Заявления на выплату можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда России, а также через портал Госуслуг до 1 октября 2020 года.

О введении таких выплат глава государства заявил накануне на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, в котором принял участие Губернатор Игорь Руденя.

Комментируя итоги совещания Игорь Руденя подчеркнул, что Указ Президента стал беспрецедентным по пакету мер поддержки экономики и социальной сферы: семей с детьми, компаний малого и среднего бизнеса, социальных и медицинских работников.

В условиях текущей эпидемиологической ситуации в Тверской области изменён порядок предоставления населению отдельных мер социальной поддержки.

С 1 апреля по 1 октября 2020 года включительно без подачи заявлений назначается ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка гражданам с детьми, достигшими в этот период возраста одного года или двух лет и имеющим право на выплату.

Размер выплаты в соответствии с величиной прожиточного минимума на ребенка в 2020 году – 11 399,09 руб. В настоящее время пособие продлено 1 186 семьям. Всего оно предоставлено 5 590 семьям Тверской области на общую сумму 256,1 млн руб. Общий объем финансирования данной меры поддержки в 2020 году за счет средств федерального бюджета составляет свыше 1,2 млрд рублей.

Без дополнительного подтверждения права на получение до 1 октября текущего года производятся ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей, пособия на ребенка, ежемесячные денежные выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин.

С 1 июня 2020 года в Тверской области начнётся осуществление выплат, инициированных Президентом РФ, на детей от трёх до семи лет включительно. В текущем году данную выплату получат семьи, где в общей сложности воспитывается более 14 тысяч детей.

Если в семье воспитывается несколько детей от трёх до семи лет включительно, ежемесячная выплата будет предоставляться на каждого ребёнка.

Выплата назначается при предоставлении гражданином заявления, в том числе через МФЦ, в электронном виде через портал Госуслуг. Остальные необходимые документы будут запрашиваться учреждениями соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия с другими структурами.

Размер выплаты в 2020 году составит 5699,55 рубля. Она предусмотрена для семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Для снижения рисков распространения коронавируса рекомендуется направлять заявления на получение выплат в электронном виде с использованием портала Госуслуг, а также через отделения почтовой связи.

Кроме того, на входах в центры социальной поддержки населения установлены боксы для входящей корреспонденции. Документы населению рекомендовано оставлять в файлах или конвертах в боксах, указав контактные данные. Выемка документов производится не реже одного раза в день, с ее обязательной регистрацией. Рядом с боксами указаны номера телефонов, по которым граждане могут уточнить информацию о регистрации своей корреспонденции.

Пресс-служба Правительства Тверской области