Более 450 тысяч многоразовых масок раздали волонтеры жителям Тверской области

В Тверской области волонтеры продолжают бесплатную раздачу многоразовых масок жителям региона. Проект стартовал накануне майских праздников по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

На первом этапе волонтёры раздадут 1 миллион защитных масок. В настоящее время выдано 450 тысяч масок в Твери, Конаково, Ржеве, Кимрах, Торжке, Удомельском, Вышневолоцком, Осташковском городских округах, Лихославльском районе и других муниципалитетах.

«В первую очередь, маски будут раздаваться в муниципальных образованиях, где была зарегистрирована коронавирусная инфекция. Но затем акция охватит все 42 муниципальных образования региона. Работа по раздаче масок будет расширена, надеюсь, мы получим хороший эффект с точки зрения профилактики заболевания», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

В областном центре защитные маски раздаются более чем в 30 точках – на остановках общественного транспорта, в магазинах и торговых центрах.

Каждая многоразовая маска находится в отдельной упаковке, куда вложена инструкция по ее использованию. На приобретение изделий региональные власти выделили 30 млн рублей. Крупный заказ размещен на 11 предприятиях Тверской области, в их числе ООО Вышневолоцкий комбинат «Парижская коммуна», ООО «Паллада», ООО «Евротек», ООО «Аэлита» и другие. В сутки для акции производится 44 тыс. защитных масок, соответствующих стандартам Министерства промышленности и торговли РФ. Размещение заказа на предприятиях региона – это значимая мера поддержки производственного сектора.

С 12 мая в регионе введены рекомендации по ношению средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах: при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

По информации Минпромторга РФ, Тверская область вошла в число регионов-лидеров по пошиву защитных масок. В Верхневолжье изготавливается 114,5 тыс. изделий в сутки. Это производственное направление стало активно развиваться в рамках работы по предотвращению распространения коронавируса в стране.

Режим повышенной готовности действует в Тверской области с 17 марта. Жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить нахождение в местах с пребыванием людей, поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам советуют оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса мусора.

Пресс-служба Правительства Тверской области