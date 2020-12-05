В Тверскую область поставлено более 89 тысяч средств индивидуальной защиты

Свыше 89 тыс. единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ) поставлено в Тверскую область на склад государственного предприятия «Фармация». Это защитные костюмы и халаты, медицинские маски, респираторы и бахилы, произведенные в том числе на Кимрской фабрике имени Горького и Весьегонской швейной фабрике. В ближайшее время средства защиты будут направлены в медицинские учреждения региона.

Вопрос рассмотрен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области, которое 12 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Президент подписал указ об определении порядка продления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. В Тверской области разрабатывается план постепенного выхода из режима ограничений. При этом важно сохранить действующие меры санитарно-эпидемиологической безопасности. При необходимости – ввести дополнительные направления для профилактики коронавируса и обеспечения безопасности населения», – сказал Игорь Руденя.

- Губернатором внесены изменения в региональные нормативно-правовые акты, касающиеся ограничительных мер. В том числе с 12 мая введены рекомендации по ношению средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

- В Верхневолжье завершается второй этап развёртывания госпитального фонда для лечения заражённых новой коронавирусной инфекцией. В областной клинической больнице 11 мая открылось 230 коек, все – с возможностью подачи кислорода. С учетом введённых в ОКБ коечных мощностей в регионе создано 1050 инфекционных коек, из них с кислородом – более 800. Всего планируется развернуть около 1500 инфекционных коек.

- В регионе формируется лекарственный резерв, идут поставки медикаментов в областную клиническую больницу, Калининскую ЦРБ и другие учреждения. Приобретается медицинское оборудование. В общей сложности предусмотрена поставка 221 аппарата искусственной вентиляции лёгких. Также для учреждений закупаются компьютерные томографы, прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений.

- На мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области выделено более 1 млрд рублей федеральных и областных средств.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 34 новых случая коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- На настоящее время в регионе подтверждено 932 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 29 человек. Всего 373 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 549 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 10 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 37655 человек, за последние сутки – 1085.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области