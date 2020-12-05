Тверской колледж сервиса и туризма получил более 7 млн рублей на приобретение оборудования по национальному проекту «Образование»

Тверской колледж сервиса и туризма получил субсидию из федерального бюджета в размере 7,3 млн рублей в рамках национального проекта «Образование». На эти средства планируется оборудовать мастерские и учебные лаборатории по 5 компетенциям чемпионата Worldskills («Молодые профессионалы») в соответствии с международными стандартами.

Предусмотрено софинансирование из регионального бюджета в размере 1,5 млн рублей на создание в учреждении современной материально-технической базы.

Соревнования «Молодые профессионалы» направлены на повышение престижа рабочих профессий и привлечение молодёжи в производственные секторы экономики и сферы услуг. По мнению Губернатора Игоря Рудени, это важное направление работы по развитию профессионального образования в Тверской области.

«Национальный проект «Образование» предусматривает комплекс мер по повышению конкурентоспособности профессионального образования. В Тверской области должна быть создана единая система профориентации, обучения, прохождения практики, обеспечения рабочими местами и закрепления кадров», – считает Игорь Руденя.

Новые мастерские будут интерактивными, что позволит обеспечить широкое вовлечение студентов колледжа в учебу и подготовку к чемпионату в условиях, максимально приближенных к реальным.

Колледж сервиса и туризма предлагает выпускникам школ освоить востребованные специальности с дальнейшим трудоустройством. В 2020 году открыто новое направление «Реклама», по которой предусмотрено 25 бюджетных мест.

В колледже успешно реализуется дуальная система обучения, при которой теоретическая база дополняется практикой на потенциальном месте работы будущих специалистов. Занятия для студентов колледжа ведут педагоги-практики. Это представители гостиниц, компаний-туроператоров, аттестованные экскурсоводы Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области