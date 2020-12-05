«Кванториум» Тверской области стал лучшим детским технопарком в России

Тверской «Кванториум» занял первое место среди 110 детских технопарков России в рейтинге, который ежеквартально составляется Федеральным оператором сети детских технопарков.

Технопарки оценивались по качеству условий и результатам образовательного процесса, проведенным мероприятиям, успешности обучающихся «Кванториума» на региональных и федеральных конкурсах и мероприятиях и ряду других критериев.

Только за 2019 год в мероприятиях детского технопарка «Кванториум» приняло участие свыше 33 тысяч школьников Тверской области.

«Наша задача – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности. Проект «Кванториум» даёт возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Детский технопарк «Кванториум» создан в Твери в 2018 году. Уникальная высокотехнологичная площадка дополнительного образования детей и подростков в сфере инженерных наук открыта на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

Проекты тверских кванторианцев неоднократно побеждали во всероссийских соревнованиях, участвовали в международном соревновании инженерных команд «Кванториада».

Детский технопарк «Кванториум» организовал пять общегородских фестивалей науки, является инициатором проведения и организатором всероссийского фестиваля науки NAUKA0+, который в прошлом году объединил 5000 участников.

В 2019 году «Кванториум» организовывал и проводил региональный отбор всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест-2019» и региональный этап олимпиады школьников по физике «РобоФест». Также тверской технопарк стал организатором регионального этапа Всероссийского проектного конкурса «Большие вызовы» и региональным представителем Ассоциации технологических кружков и конкурса RUKAMI.

«Кванториум» реализует программу «Инженерные каникулы», в которой за два года приняло участие около 1650 человек.

По инициативе Губернатора в регионе реализуется образовательный проект «Нас пригласили в Кванториум». Интерактивная программа рассчитана на учеников 7-х классов. Мероприятие проводится в формате квеста: ребята знакомятся с миром современных технологий, виртуальной и дополненной реальностью, учатся управлять роботами и квадрокоптерами, работать 3D-ручками.

В проекте приняли участие 3000 школьников тверского региона из 42 муниципалитетов.

Осенью 2019 года в Тверской области открылся Центр цифрового образования детей «IT-куб», где школьники от 8 до 17 лет смогут освоить востребованные языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с данными, создавать виртуальную реальность. «IT-куб» включает семь основных направлений: «Программирование на Python» и «Программирование на Java», «Мобильная разработка», «VR/AR», «Системное администрирование», «Базовые навыки программирования», «Цифровая гигиена и работа с большими данными».

В рамках национального проекта «Образование» в Тверской области создаётся сеть лабораторий детского технопарка «Кванториум». В прошлом году было распределено 8 грантов для школ Верхневолжья на создание мини-«Кванториумов». При областной поддержке школы приобрели современное оборудование – 3D принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимую для учебы технику.

Пресс-служба Правительства Тверской области