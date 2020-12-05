Игорь Руденя поручил сформировать план реализации новых мер поддержки экономики и граждан, озвученных Президентом РФ

12 мая Губернатор Игорь Руденя в формате видеоконференцсвязи провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

Одной из ключевых тем стала реализация в Тверской области решений Президента РФ Владимира Путина, озвученных 11 мая на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, в котором принял участие Игорь Руденя.

Президент сообщил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней. Принимать решение о снятии или продлении ограничений будут главы регионов, опираясь на анализ ситуации, мнение санитарных врачей.

«На первом плане - соблюдение всех необходимых условий для сохранения здоровья и нераспространения коронавирусной инфекции. Перед нами стоит задача – укрепление экономики региона с соблюдением необходимых режимов для устойчивой борьбы с распространением коронавируса. Мы приступили к работе по формированию плана поэтапного снятия ограничений», - подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона поставил задачу завершить разработку документа в течение двух дней. Как отметил Игорь Руденя, в плане должны быть отражены объемы и сроки реализации всех мероприятий.

«Работа должна быть синхронизирована с федеральным планом. Должны быть отражены разделы, касающиеся промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, финансовой сферы, показателей экономического развития, социальной сферы. Это касается поэтапного введения тех 8 процентов предприятий, которые сегодня находятся пока ещё в режиме ожидания открытия», - сказал Губернатор.

В настоящее время в регионе сохранена работа 92% субъектов региональной экономики, в которых занято 435 тысяч человек.

Поэтапное снятие ограничений в работе объектов малого и среднего бизнеса началось в регионе уже в апреле – с 13-го апреля возобновили работу парикмахерские и автомастерские. С 18-го – хозяйственные магазины и магазины стройматериалов. С 25-го начали действовать магазины промтоваров площадью до 400 квадратных метров, салоны красоты и косметические кабинеты, прачечные и химчистки, ветеринарные клиники, лизинговые компании, нотариальные конторы и МФЦ.

Учитывая, что абсолютное большинство жителей Тверской области занято в работе предприятий, деятельность которых разрешена, принято решение ввести с 12 мая рекомендации по ношению средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

По словам Губернатора, главная задача на сегодня - сдержать распространение инфекции. Важный фактор в этой работе - соблюдение населением всех санитарных требований.

Особое внимание на совещании было уделено реализации в регионе новых мер поддержки экономики и граждан, озвученных Президентом. Игорь Руденя поручил сформировать план мероприятий по организации выплат социальным работникам, семьям с детьми.

Пресс-служба Правительства Тверской области