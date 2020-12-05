Игорь Руденя поздравил медицинских сестер Тверской области с профессиональным праздником

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. С профессиональным праздником медицинских сестер Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Высочайший профессионализм, самоотверженность, милосердие, преданность своему делу – это качества, которые российские медицинские сёстры хранят из века в век, говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

«В год 75-летия Великой Победы мы с особенной признательностью и теплотой вспоминаем фронтовых медсестер, несших службу на фронтах Великой Отечественной войны и в тыловых госпиталях. Сегодня самоотверженный труд наших медицинских сестер имеет огромное значение для противодействия распространения эпидемии коронавирусной инфекции, помогает спасать жизни», - отметил Игорь Руденя в поздравлении.

Глава региона пожелал медицинским сёстрам и всем медработникам Тверской области успехов в их благородном труде.

С Верхневолжьем связана жизнь и работа одной из первых сестер милосердия России, основоположницы сестринского дела в отечественном здравоохранении, героини двух крымских войн Екатерины Михайловны Бакуниной. Она заложила в Тверской губернии основы земской медицины, на собственные средства открыла больницу.

Пресс-служба Правительства Тверской области