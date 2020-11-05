В Тверской областной клинической больнице введено ещё 230 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией

В Верхневолжье завершается второй этап развёртывания госпитального фонда для лечения заражённых новой коронавирусной инфекцией. В областной клинической больнице 11 мая открылось ещё 230 коек, все – с возможностью подачи кислорода.

С учетом введённых в ОКБ коечных мощностей в регионе создано 1050 инфекционных коек, из них с кислородом – более 800.

Поручение по развёртыванию коек, определённых нормативом Минздрава России, было дано Президентом РФ Владимиром Путиным.

«На этом не останавливаемся. По плану было 630 коек. Мы понимаем, что просто выполнить инструкции недостаточно, надо готовиться к любому течению событий. Мы увеличиваем коечный фонд до 1500 коек», - сказал Губернатор во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь 30 апреля.

На первом этапе 630 коек, включая 441 койку с кислородом, были созданы в Калининской ЦРБ, областной клинической больнице, городской больнице №6, в Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле.

Дополнительно развёрнуто 190 коек на базе Конаковской ЦРБ и городской клинической больнице №1. Создана госпитальная база для детей и беременных женщин.

Продолжается работа по расширению инфекционных госпиталей в Нелидовской, Зубцовской ЦРБ. Планируется задействовать также областной клинический лечебно-реабилитационный центр, Кашинскую, Андреапольскую, Лихославльскую ЦРБ и ряд других медицинских учреждений региона.

На мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области выделено порядка 1 млрд рублей федеральных и областных средств.

В регионе формируется лекарственный резерв, закупаются средства индивидуальной защиты для сотрудников медицинских организаций, приобретается необходимое медицинское оборудование. Буквально накануне в Тверскую область поступили 50 тысяч защитных костюмов, в ближайшее время они будут направлены в инфекционные госпитали региона для обеспечения безопасности медицинских работников, занимающихся лечением больных COVID-19.

Пресс-служба Правительства Тверской области