Игорь Руденя: в Тверской области реализуется план поэтапной отмены ограничительных мер

11 мая Президент России Владимир Путин провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке. В режиме видеоконференцсвязи в нем принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По итогам совещания глава региона прокомментировал решения, озвученные Владимиром Путиным.

Игорь Руденя подчеркнул – указ Президента стал беспрецедентным по пакету мер поддержки экономики и социальной сферы: семей с детьми, компаний малого и среднего бизнеса, социальных и медицинских работников.

«Владимир Путин также дал поручение Правительству РФ по формированию плана выхода из режима шестинедельных выходных. В Тверской области такой план разработан. Опираясь на первый указ Президента о наших полномочиях, приняли решение и дали возможность функционировать с соблюдением всех санитарных норм системообразующим предприятиям. Таким образом, нам удалось сохранить в работе 92% субъектов региональной экономики. Это такие предприятия, как Электромеханика, ТВЗ, Волжский пекарь, КСК и другие. Всего в перечень вошло 220 производств и более 60 видов деятельности. В регионе с соблюдением всех норм трудилось более 435 тысяч человек», – сказал Игорь Руденя журналистам.

В Тверской области сформирован план реализации рекомендаций по поэтапной отмене ограничительных мер.

С 13 апреля возобновили свою работу парикмахерские и автомастерские. С 18 апреля – хозяйственные магазины и магазины стройматериалов. С 25-го начали действовать магазины промтоваров площадью до 400 квадратных метров, салоны красоты и косметические кабинеты, прачечные и химчистки, ветеринарные клиники, лизинговые компании, нотариальные конторы. Приступили к работе в ограниченном режиме МФЦ. Планируется, что в полном объёме они заработают с 23 мая.

Все решения принимались с учётом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. На первом месте, подчеркнул Игорь Руденя – здоровье граждан, соблюдение всех требований безопасности.

В штатном режиме работали организации строительной и дорожной отраслей, в которых занято более 18 тысяч человек. Это позволило продолжить реализацию на территории Тверской области национальных проектов «Безопасные и качественные автодороги», «Демография», «Образование», «Здравоохранение». В апреле текущего года в городе Твери были введены в эксплуатацию новая детская поликлиника и детский сад.

В 2020 году планируется завершить строительство ещё шести детских садов в Торжке, Торопце, Лихославле, Калининском и Максатихинском районах.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» работы стартовали в начале апреля. В планах на 2020-й – ремонт 154 км дорог регионального значения, 60 км дорог на территории агломерации Твери.

В Тверской области продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, деятельность кинотеатров, ночных клубов, детских развлекательных центров, посещение парков, детских и спортивных площадок. Временно приостановлено бронирование мест, приём и размещение граждан в гостиницах, домах отдыха, пансионатах. Приостановлена работа объектов общественного питания (за исключением дистанционной торговли), ярмарок, СПА и массажных салонов, соляриев, саун. Не оказываются стоматологические и частные медицинские услуги за исключением состояний и заболеваний, требующих экстренной помощи.

В ЗАТО Солнечный, ЗАТО Озерный, Удомле и Конаково действует запрет на въезд для граждан, не имеющих там регистрации, до отмены данных мер. До 29 мая включительно приостановлена работа детских садов (кроме дежурных групп). На этот же период продлено дистанционное обучение в школах и учреждениях дополнительного образования. Дистанционное обучение сохраняется также в организациях профессионального образования.

Решение о начале второго этапа снятия ограничений будет принято после детального анализа текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области