Игорь Руденя принял участие в совещании Президента Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке

11 мая Президент России Владимир Путин провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. В совещании в режиме видеоконференцсвязи принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней. Эта мера позволила затормозить развитие эпидемии. Мы получили ресурс времени, который использовали прежде всего для того, чтобы существенно повысить готовность системы здравоохранения. Мы нарастили масштабы тестирования. Все принятые меры позволяют нам переходить к началу поэтапного выхода из режимов ограничений. Такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно. Выход или смягчение режима ограничений должны происходить при соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей. С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. С 12 мая на всех этапах вплоть до полного завершения ограничений необходимо сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах», - сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, принимать решение о снятии или продлении ограничений будут главы регионов, опираясь на анализ ситуации, мнение санитарных врачей.

Глава государства подчеркнул, что по всей стране по- прежнему исключаются любые массовые мероприятия. Санитарные требования должны соблюдаться на предприятиях, в магазинах, транспорте и других объектах. Режим повышенной безопасности также должен сохраняться для граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

На совещании шла речь о новых мерах государственной поддержки граждан и экономики РФ. Владимир Путин отметил, что помощь сейчас должны получить все, кто в ней нуждается.

В частности, речь шла о повышении в два раза минимального размера пособия по уходу за ребёнком, введении с 1 июня разовых выплат в размере 10 тыс.рублей на каждого ребёнка с трёх лет до 15-летнего возраста включительно, реализации кредитной программы поддержки занятости, которой могут воспользоваться малый и средний бизнес, социально-ориентированные НКО, установки специальной федеральной доплаты на 3 месяца для сотрудников социальных учреждений. По аналогии с той, которая выплачивается сейчас медикам.

Благодаря принятым на федеральном уровне решениям, большая поддержка оказана семьям с детьми и безработным гражданам. Ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей уже получили около 12,5 тысяч семей Тверской области, имеющих право на материнский капитал. Всего такие выплаты получат более 21 тысячи семей в тверском регионе.

С 1 июня в Тверской области начнётся осуществление выплат на детей от трёх до семи лет. В текущем году данную выплату получат семьи, где в общей сложности воспитывается более 14 тысяч детей.

В Верхневолжье ведётся постоянная работа по трудоустройству граждан. В настоящее время 1675 человек получают повышенное пособие по безработице. Из них 342 человека с детьми до 18 лет получили дополнительно по 3 тыс. руб. на ребёнка.

Большая работа в регионе проделала по сохранению экономики. Сформирован перечень из 220 системообразующих предприятий региона, а также определено более 60 видов экономической деятельности, на которые не распространялся режим нерабочих дней, при условии соблюдения санитарных требований.

Возобновлена работа магазинов промтоваров площадью до 400 кв. м., салонов красоты и косметических кабинетов, прачечных и химчисток, ветеринарных клиник, лизинговых компаний, нотариальных контор. В ограниченном режиме при осуществлении предварительной записи начали работу филиалы МФЦ.

Принятые меры позволили обеспечить деятельность ключевых отраслей региональной экономики и сохранение рабочих мест для более 435 тысяч жителей региона – это 92,4% от занятых в экономике региона.

Особое внимание уделяется в Верхневолжье поддержке промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса. На базе Центра «Мой бизнес» организована «горячая линия» о федеральных и региональных мерах поддержки. Поступило более 1 200 обращений. Информация о мерах поддержки доведена до 47 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

За первую неделю мая в Управление ФНС по Тверской области поступило более 1 200 заявлений от предпринимателей на получение финансовой поддержки в размере 1 МРОТ на одного сотрудника.

Более 80 тверских предприятий получили беспроцентные займы на неотложные нужды, в первую очередь, на выплаты заработной платы.

В дополнение к федеральным мерам реализуется региональная программа поддержки бизнеса и промышленных предприятий.

Губернатор Игорь Руденя подписал законы, в соответствии с которыми для почти 7,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в 3 раза снижены размеры налоговых ставок по упрощённой и патентной системам налогообложения.

В регионе действуют программы «Доверие» и «Оборотный капитал» для предоставления займов, Фондом содействия предпринимательству предоставлена отсрочка по оплате основного долга по 65 договорам займа на сумму 26,9 млн. рублей на период от 3 до 6 месяцев.

Центр поддержки предпринимательства осуществляет оплату размещения продукции субъектов МСБ на электронных торговых площадках. 4 субъекта воспользовались мерой поддержки, еще 9 заявок в работе.

По итогам совещания Игорь Руденя поручил подготовить необходимые документы на получение федеральных средств для докапитализации Фондов содействия предпринимательству и развития промышленности Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области