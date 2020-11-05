Музей Щеколдинской школы Зубцовского района признан лучшим на конкурсе «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны»

posted by Максим Малахов on пн, 05/11/2020 - 17:42

 

 

  Школьный музей Щеколдинской школы Зубцовского района признан лучшим в числе пяти школьных музеев страны и занесен в Книгу Почета Всероссийской организации ветеранов. На Всероссийский конкурс его направил Тверской областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

        По мнению Губернатора Игоря Рудени, сегодня в школьных музеях ведется большая патриотическая работа, стараниями педагогов и учеников хранится память об историческом прошлом Верхневолжья.

        Музей в Щеколдинской школе  создан в 1997 году к 9 мая. Более 20 лет собираются материалы школьной экспозиции. Сейчас здесь насчитывается порядка 400 экспонатов. Основные направления работы школьного музея – поисковая и экскурсионная деятельность, работа с ветеранами войны и тыла.

        В регионе составлен реестр школьных музеев, мемориальных досок и экспозиций, посвященных Второй мировой войне. В образовательных учреждениях создано 125 мемориальных досок, 142 школьных музея, 185 экспозиций.

Конкурс «Лучший школьный музей» реализует партия «Единая Россия». совместно с Союзом краеведов России при поддержке Российского исторического общества.

        В мае также два образовательных учреждения Тверской области присоединились к долгосрочной программе «Школьный музей Победы» – Емельяновская и Берновская средние школы. Проект разработан к 75-летию Победы.

        Долгосрочная программа «Школьный музей Победы» позволяет создавать единое пространство, участники которого могут обмениваться опытом и получать знания о новых формах работы, а также принимать  участие в проектах и конкурсах.

       

                Пресс-служба Правительства Тверской области