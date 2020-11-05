Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с открытием в Тверской области производства медицинских респираторов

По итогам прошедшей недели Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка». Поводом послужило открытие в Кимрах нового производства медицинских респираторов. Об этом сообщает фонд развития общественных связей «Петербургская политика»,

Напомним, 4 мая губернатор Тверской области Игорь Руденя и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров приняли участие в запуске нового производства медицинских респираторов «СПИРО-403» на Кимрской фабрике имени Горького.

«Сегодня перед вами стоят серьезные задачи. Ваш вклад в наше общее здоровье дает возможность с оптимизмом смотреть в завтрашний день», - сказал на открытии производства Игорь Руденя.

Предприятие выпускает защитные изделия для специалистов здравоохранения, в том числе медиков, задействованных в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Производственная мощность новой линии позволит обеспечить выпуск до 300 тыс. штук медицинских респираторов в месяц.

Кроме того, в Тверской области 37 предприятий легкой промышленности перепрофилировались на производство защитных масок. Ежесуточно ими производится порядка 135 тыс. масок. На производствах задействовано около 2 тысяч человек, организован режим работы в три смены.

На предприятии «Гекса-нетканые материалы» в Торопецком районе организован круглосуточный график работы. Максимально задействованы все производственные мощности. Компания в сутки выпускает 350 тыс. штук медицинских масок, 1800 хирургических костюмов, 131 тыс. штук медицинских шапочек, а также другую востребованную в текущей ситуации продукцию.

Также в регионе налажено производство кислородных клапанов дыхательных аппаратов для оснащения учреждений здравоохранения Тверской области на ПАО «Электромеханика» и в филиале ФГУП «НПЦ автоматики и приборостроения им. Академика Н.А. Пилюгина» - завод «Звезда».

В целях увеличения в регионе производства средств индивидуальной защиты от Тверской области в рамках программы «Противоэпидемические проекты» федерального Фонда развития промышленности направлены заявки на получение займов в общей сумме 1,3 млрд рублей.

На региональном уровне для расширения мер поддержки предприятий, осуществляющих производство средств индивидуальной защиты, докапитализирован Фонд развития промышленности Тверской области. Средства в объеме 450 млн рублей предусмотрены на предоставление Фондом займов на пополнение оборотных средств для региональных предприятий.