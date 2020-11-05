К флешмобу «Покупай тверское» присоединилось агентство интернет-маркетинга

В Тверской области продолжается флешмоб «Покупай тверское». Новым участником стало агентство интернет-маркетинга «brainmarket».

Компания разрабатывает и оптимизирует рекламные кампании в интернете: производит контекстную и медийную рекламу, продвижение в социальных сетях и видео-хостингах, разрабатывает сайты и лендинги, внедряет crm-системы и веб-аналитику.

В текущей ситуации агентством разработаны антикризисные решения, в рамках которых ряд услуг можно получить бесплатно.

Подробная информация о работе компании размещена на сайте www.brainmarket.pro.

Флешмоб «Покупай тверское» запущен Правительством Тверской области совместно с Министерством экономического развития и Центром «Мой бизнес». Участниками флешмоба «Покупай тверское» могут стать представители малого и среднего бизнеса Тверской области. Для этого компаниям необходимо иметь регистрацию на территории Тверской области и не иметь задолженностей (компании, реализующие подакцизные товары, в акции не участвуют).

Заявку на информационную поддержку можно оставить в социальных сетях Министерства экономического развития Тверской области в сетях Министерства ВКонтакте и Facebook.

Тверские компании продолжают работу в новых условиях, используя меры государственной поддержки. В план мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской области дополнительно добавлено 11 мер поддержки. Расширен перечень видов экономической деятельности, для которых в три раза снижена налоговая нагрузка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год.

Данные льготы будут распространяться дополнительно для более 1400 субъектов малого и среднего бизнеса, работающего по упрощённой системе налогообложения и для 240 предпринимателей, которые используют патентную систему налогообложения. Ранее в Тверской области налоговая нагрузка уже была снижена для более 5700 субъектов малого и среднего бизнеса.

Создан стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое.