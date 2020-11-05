Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 мая 2020 г.

posted by Максим Малахов on пн, 05/11/2020 - 15:16

 

 

В Тверской области после коронавируса выздоровели 344 человека

 

         - По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции.

         - Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         - Всего на настоящее время в регионе подтверждено 898 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 10 человек. Всего 344 заболевших выздоровели и выписаны из больницы.  544 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         - 10 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь

316

Кимры

226

Конаковский район

137

Лихославльский район

48

Калининский район

25

Кимрский район                   

24

Рамешковский район  

16

Вышневолоцкий городской округ         

15

Старицкий район        

11

Торжок     

10

Зубцовский район       

9

Ржев

8

Бежецкий район

8

Удомельский городской округ

6

Бологовский район

5

Весьегонский муниципальный округ         

5

Лесной муниципальный округ

5

Спировский район

4

Максатихинский район        

4

Селижаровский район

3

Жарковский район

2

Кувшиновский район

2

Торжокский район               

2

Калязинский район     

2

Кашинский городской округ

Андреапольский муниципальный округ

1

1

Краснохолмский район

1

Осташковский городской округ

1

Торопецкий район

1

 

         - В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

         - На коронавирус в регионе обследовано 36570 человек, за последние сутки – 527.

         В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

         Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

                         Пресс-служба Правительства Тверской области