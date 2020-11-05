В Тверской области 1675 человек получают повышенное пособие по безработице в размере 12130 руб. Это одна из мер социальной поддержки граждан, объявленных Президентом России Владимиром Путиным, в сложившихся эпидемиологических условиях.

На региональном уровне принимаются меры по обеспечению стабильности экономики, занятости населения. Разрешена работа производств и организаций, деятельность которых является непрерывной.

«В этот непростой период экономика должна работать. Это занятость людей, рабочие места, – считает Игорь Руденя. – При этом на действующих предприятиях должны строго соблюдаться меры безопасности – обязательно ношение защитных масок, дезинфекция и другие профилактические мероприятия».

По последним данным, в банке вакансий службы занятости Тверской области – более 11000 предложений от работодателей. В регионе высокий спрос на медицинский персонал, специалистов МВД, ФСИН и МЧС, водителей, швей и другие профессии.

В настоящее время повышенное пособие в размере 12130 руб. получают жители Тверской области, признанные безработными с 1 марта 2020 года. Из 1675 человек 342 гражданина, имеющие детей в возрасте до 18 лет, также получают дополнительную выплату 3000 руб.

Со времени введения режима повышенной готовности на территории Верхневолжья региональные органы службы занятости вводят новые форматы работы.

В рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции для взаимодействия с клиентами обеспечен дистанционный режим общения. Для того чтобы найти работу, соискателю необходимо заполнить заявление и резюме на портале «Работа в России». Для регистрации на портале можно воспользоваться инструкцией на https://www.youtube.com/watch?v=gN13TgOKYJ0.

Предложения о вакантных местах будут поступать в личный кабинет. Соискатель может откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а работодатель – ознакомиться с резюме и пригласить на собеседование. Если гражданину не удалось трудоустроиться, на 11-й день обратившемуся в службу занятости будет назначено пособие.

Подробная информация о вакансиях размещена на https://trudvsem.ru, интерактивном портале службы занятости населения Тверской области https://trudzan.tverreg.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области