Жителей Верхневолжья приглашают на онлайн экскурсию по музею «Поста №1»

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Жителей Верхневолжья приглашают совершить онлайн экскурсию по музею Вооружённых сил России общественной организации «Военно-исторический клуб «Пост №1» города Твери. Фильм «Память сильнее времени», рассказывающий о музее, размещён по ссылке https://youtu.be/4Oz31QtOjt0.
Это пятый фильм проекта «Наши музеи – наша память». Проект создаётся Тверским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» совместно с юнармейцами, областным молодёжным центром при поддержке Комитета по делам молодёжи Тверской области.
Проект «Наши музеи – наша память» включает в себя создание видеофильмов о музеях, выставках и экспозициях военно-патриотического направления в Твери в формате онлайн экскурсий.
Эти материалы предлагают посмотреть, в том числе студентам и школьникам региона. Информацию можно использовать для проведения онлайн уроков с юнармейцами и учащимися.
Пресс-служба Правительства Тверской области