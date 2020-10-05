Жителей Верхневолжья приглашают на онлайн экскурсию по музею «Поста №1»

Жителей Верхневолжья приглашают совершить онлайн экскурсию по музею Вооружённых сил России общественной организации «Военно-исторический клуб «Пост №1» города Твери. Фильм «Память сильнее времени», рассказывающий о музее, размещён по ссылке https://youtu.be/4Oz31QtOjt0.

Это пятый фильм проекта «Наши музеи – наша память». Проект создаётся Тверским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» совместно с юнармейцами, областным молодёжным центром при поддержке Комитета по делам молодёжи Тверской области.

Проект «Наши музеи – наша память» включает в себя создание видеофильмов о музеях, выставках и экспозициях военно-патриотического направления в Твери в формате онлайн экскурсий.

Эти материалы предлагают посмотреть, в том числе студентам и школьникам региона. Информацию можно использовать для проведения онлайн уроков с юнармейцами и учащимися.

Пресс-служба Правительства Тверской области