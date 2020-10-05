Губернатор Игорь Руденя подписал законы, расширяющие перечень предпринимателей, для которых будут снижены налоги и стоимость патента

Губернатор Игорь Руденя подписал законы Тверской области, направленные на поддержку экономики региона в текущей эпидемиологической ситуации. Внедрение новых мер поддержки увеличит до почти 7,5 тысяч количество предпринимателей, на которых будет распространяться снижение в три раза налоговых ставок и стоимости патентов.

Как отметил Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области, где обсуждался вопрос, данные меры направлены на сохранение социальной стабильности и развитие предпринимательства в Верхневолжье, позволят бизнесу уверенно пройти период, вызванный возникновением новой коронавирусной инфекции.

20 видами экономической деятельности дополнен перечень предприятий, работающих по упрощённой системе налогообложения, на которые будет распространяться снижение налоговой нагрузки в 3 раза: при налогообложении «доходы-расходы» – с 15% до 5%, при налогообложении «доходы» – с 6% до 2%. Поддержкой смогут воспользоваться дополнительно 1446 субъектов малого и среднего бизнеса.

Это предприниматели, занимающиеся производством текстильных изделий, одежды и обуви, мыла и моющих, чистящих полирующих средств, стекла, керамики и изделий из них, мебели, электрических ламп и осветительного оборудования. Также изменения распространяются на рекламную и издательскую деятельность, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.

В начале апреля была снижена налоговая нагрузка для 5310 организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в лесном хозяйстве, обработке древесины, общественном питании, гостиничном и туристическом бизнесе, полиграфической и музейной деятельности, предоставляющих услуги по присмотру и уходу за детьми, проведению занятий по физкультуре и спорту.

Снижение в 3 раза стоимости патента при использовании патентной системы налогообложения введено дополнительно для 10 видов экономической деятельности. Данная мера поддержки актуальна для более 240 предпринимателей региона, чья экономическая деятельность оказалась в зоне риска. Это бизнес по ремонту и пошиву одежды и обуви, бытовой техники и бытовых приборов, компьютеров и коммуникационного оборудования, мебели, изготовлению и ремонту металлической галантереи и металлических изделий, а также химчистки и услуги прачечных.

Ранее стоимость патента была уменьшена для 453 предпринимателей. Это участники лесохозяйственного сектора, общепита, предприятия, предоставляющие экскурсионные услуги, услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству, предприниматели, занимающиеся перевозкой пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам, и другие виды деятельности.

В частности, по виду деятельности «Экскурсионные услуги» стоимость годового патента для индивидуального предпринимателя с численностью сотрудников от 11 до 15 человек снижается на 63600 рублей – с 95520 рублей до 31840 рублей.

Данные виды поддержки носят временный характер и рассчитаны только на 2020 год.

Пресс-служба Правительства Тверской области