Жители Тверской области стали лауреатами Всероссийского конкурса «Поэзия Победы». В день 75-летияВеликой Победы,9 мая, подведены итоги конкурса.

Состязание молодых поэтов организовали Музей Победы и Российское военно – историческое общество.

Участники конкурса посвятили стихи героям и событиям Ржевской битвы. Стихотворения собственного сочинения прислали более 120 конкурсантов.

Больше всего произведений направили молодые поэты из Ульяновской, Тверской, Нижегородской и Курской областей.

Среди школьников 14-17 лет победителями стали, Арсений Стремилов из Тверской области, Иван Алферов из Самарской области, Константин Товескин из Омской области.

Первое место в младшей возрастной категории, от 11 до 13 лет, разделили Надежда Румянцева из Тверской области и Владислав Борькин из Омской области.

Лучшие работы победителей и лауреатов будут размещены на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях.

9 мая Россия отметила юбилей Великой Победы. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил фронтовиков-жителей Верхневолжья.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией глава региона пообщался с ветеранами в режиме видеоконференцсвязи и по телефону.

В городе воинской славы Ржеве Губернатор дал старт акции «Флаг Победы». Во все муниципальные образования Тверской области на автомобилях джип-клуба «Лебедушка» направлены символические Флаги Победы.

В Тверской области прошла региональная патриотическая акция «Журавли памяти».

Акция прошла на мемориальном комплексе «Смоленское захоронение» в Твери и у стелы «Город воинской славы» в Ржеве. Волонтёры выложили свечами очертания журавлей и слово «Память».

В День Великой Победы, взмывающие ввысь бумажные журавли, появились также в окнах домов в других муниципалитетах Верхневолжья. Они были заранее изготовлены детьми - воспитанниками детских садов и учениками школ. В акции приняли участие ребята из всех районов Тверской области.

Верхневолжье традиционно присоединилось к федеральной акции «Бессмертный полк», которая впервые прошла в онлайн-формате. В 15:00 «Бессмертный полк» Тверской области начал «виртуальное шествие» в эфире телекомпании «Тверской проспект - Регион». Акция объединила сотни жителей Верхневолжья, которые заранее направили заявки для участия и фотографии героев Великой Отечественной войны. Участие в акции принял и Губернатор Игорь Руденя.

Помимо «Бессмертного полка» в онлайн-режиме прошла акция «Песня Победы». После минуты молчания в 19:01 жители региона вместе со всей страной спели песню «День Победы».

В завершение праздничного дня в честь 75-летия Великой Победы в Твери и Ржеве прогремел салют. Точки салюта были выбраны так, чтобы максимальное количество жителей увидело праздничные залпы из окон своих домов.

Пресс-служба Правительства Тверской области