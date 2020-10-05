Два системообразующих предприятия Тверской области изготавливают крупный заказ мебели для медучреждений

В Тверской области на производственных площадках компании «Феликс» выполняется крупный заказ по изготовлению мебели для медицинских учреждений. В производстве задействованы мощности ДОК «Жарковский» и деревообрабатывающей фабрики в Торопецком районе, которые входят в перечень 220 системообразующих предприятий региона, утверждённый Губернатором Игорем Руденей.

Значимые для региональной экономики предприятия продолжают работу в текущей ситуации, на них не распространяется режим нерабочих дней.

«В этот непростой период экономика должна работать. Это занятость людей, рабочие места. При этом на действующих предприятиях должны строго соблюдаться меры безопасности – обязательно ношение защитных масок, дезинфекция и другие профилактические мероприятия», - считает Игорь Руденя.

Заказ необходимо выполнить до окончания майских праздников, для этого на каждом предприятии мобилизован весь коллектив. Для медицинских учреждений производятся тумбы, шкафы, рабочие столы, стеллажи. Мебель нестандартная: каждый вид предусматривает несколько модификаций. К примеру, тумбы можно оперативно трансформировать в стол с помощью откидной дверки. Он может вращаться на 360 градусов, возможна регулировка высоты.

Деревообрабатывающий комбинат «Жарковский» основан в 1943 году, является градообразующим предприятием для посёлка и одним из старейших в Тверской области. В настоящее время комбинат входит в состав компании «Феликс».

Реализация инвестиционного проекта по созданию деревообрабатывающего предприятия в Торопецком началась в 2017 году в рамках заключенного соглашения между Правительством Тверской области и компанией «Феликс». В 2019 году предприятие вышло на полную производственную мощность.

Пресс-служба Правительства Тверской области