С начала 2020 года предпринимателям Тверской области предоставлено более 80 новых льготных займов

Фонд содействия предпринимательству Тверской области подвёл итоги работы с начала 2020 года с учетом введенных мер поддержки предпринимателей в условиях, вызванных коронавирусной инфекцией.

С начала года Фондом предоставлено 87 новых льготных займов на 168 млн рублей: прирост по количеству относительно такого же периода 2019 года составил 21%, по сумме - на 55%.

Тверским предпринимателям доступен новый займ Фонда - «Доверие», который предоставляется на бизнес цели без оформления залога имущества в качестве обеспечения. С начала апреля 10 предпринимателей воспользовались этим займом для покрытия расходов на выплату заработной платы сотрудникам и финансирование своей текущей деятельности.

«В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Кроме этого, с начала года Фондом предоставлены поручительства по банковским кредитам предпринимателей Тверской области на общую сумму 178 млн рублей. С помощью этого инструмента поддержки в нынешних условиях в экономику региона привлечено 491 млн кредитов.

Проведена реструктуризация 30% действующих договоров займа Фонда, «кредитные каникулы» предоставлены всем обратившимся заёмщикам.

На региональном уровне в рамках полномочий, определённых Президентом РФ, принимаются меры по обеспечению стабильности экономике.

В Тверской области сформирован перечень из 220 системообразующих предприятий, а также определено более 60-ти видов экономической деятельности, на которые не распространяется режим нерабочих дней.

Разработан план по обеспечению устойчивого экономического развития региона, куда вошло 43 мероприятия. В том числе, в три раза снижена налоговая нагрузка на бизнес при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год. Данная льгота распространяется на 34 вида экономической деятельности, оказавшиеся в зоне риска. Получатели поддержки – около 7 тысяч субъектов предпринимательства.

Предприятиям Тверской области предоставят государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». По решению Губернатор Игоря Рудени на реализацию программы дополнительно выделено 375 млн рублей, общая сумма на 2020 год составит 450 млн рублей.

Создан стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, введены другие меры поддержки.

Пресс-служба Правительства Тверской области