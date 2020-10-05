9 мая Тверская область присоединилась к акции «Песня Победы». Вместе со всей страной жители региона исполнили песню Давида Тухманова «День Победы» из окон, с балконов квартир и домов. Акция стартовала в 19:01 после Всероссийской минуты молчания.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что в День Победы жители Верхневолжья в связи с эпидемиологической ситуацией соблюдали рекомендации и принимали участие в праздничных акциях и мероприятиях онлайн.

«Благодарны жителям за поддержку и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм», - сказал Игорь Руденя при общении с журналистами в Ржеве.

Специально для участников «Песни Победы» на странице сайта тверьдома.рф была размещена музыка и текст песни. Кроме того, региональное управление МЧС в одном из дворов Твери организовало видеотрансляцию с текстом знаменитого произведения.

Еще одной крупной федеральной акцией, в которой приняли участие жители Верхневолжья, стал «Бессмертный полк». В этом году он впервые прошел в онлайн-формате. В 15:00 «Бессмертный полк» Тверской области начал «виртуальное шествие» в эфире телекомпании «Тверской проспект - Регион». Акция объединила сотни жителей Верхневолжья, которые заранее направили заявки для участия и фотографии героев Великой Отечественной войны.

В мероприятии принял участие Губернатор Игорь Руденя. Глава региона вместе с семьей традиционно встает в строй «Бессмертного полка» с портретом своего деда Михаила Михайловича Рудени, участника прорыва блокады Ленинграда.

Утром 9-го мая в городе воинской славы Ржеве Игорь Руденя дал старт акции «Флаг Победы». В 42 муниципальных образования Тверской области переданы символические флаги в честь 75-летия Победы.

В Твери Губернатор возложил цветы к Вечному огню на Обелиске Победы, стеле «Город воинской славы».

В режиме видеоконференцсвязи и по телефону Губернатор поздравил ветеранов Великой Отечественной войны.

Завершением праздничного дня станет салют в Твери и Ржеве.

Пресс-служба Правительства Тверской области