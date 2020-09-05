Игорь Руденя возложил цветы к Вечному огню на Обелиске Победы в Твери

9 мая в Твери Губернатор Игорь Руденя возложил цветы к Вечному огню на Обелиске Победы в память о героях Великой Отечественной войны.

Вечный огонь был впервые зажжён у Обелиска Победы в день открытия монумента- 16 декабря 1970 года. Тогда отмечалась 29-ая годовщина освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Вечный огонь в столице Верхневолжья зажигали от Огня могилы Неизвестного солдата в Москве. Факел к Обелиску Победы принес ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кузьмич Лоскутов.

«Сегодня особый день. Мы выражаем слова благодарности и признательности, слова любви от всех нас нашим дорогим ветеранам», - сказал Игорь Руденя.

В День Победы Игорь Руденя планирует поздравить фронтовиков-жителей Верхневолжья. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Губернатор пообщается с ветеранами в режиме видеоконференцсвязи и по телефону.

9 мая в городе воинской славы Ржеве Губернатор Игорь Руденя дал старт акции «Флаг Победы» в честь 75-летия Великой Победы. Во все муниципальные образования Тверской области на автомобилях джип-клуба «Лебедушка» направлены символические Флаги Победы. Губернатор возложил цветы к стелам в городах воинской славы Твери и Ржеве.

В регионе мероприятия 9 мая проходят в новом формате, чтобы жители региона смогли принять в них участие, находясь дома в условиях текущей эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

Каждый желающий сможет стать участником онлайн«Бессмертного полка» и посмотреть в 15.00трансляцию в эфире телекомпании «Тверской проспект - Регион».Также пройдет всероссийская акция «Песня Победы»:после минуты молчания в 19.01жители региона смогут вместе спеть песню «День Победы».

Пресс-служба Правительства Тверской области