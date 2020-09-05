В День Победы Игорь Руденя возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Твери

В память о защитниках, отстоявших страну в годы Великой Отечественной войны, в день 75-летия Великой Победы Губернатор Игорь Руденя в Твери возложил цветы к стеле «Город воинской славы».

«На передовой и в тылу советские граждане совершили подвиг, равного которому не знает история. Мы гордимся выдающимся вкладом нашего региона в Великую Победу. С освобождения города Калинина началось победоносное шествие Красной Армии на запад», - отметил Игорь Руденя в поздравлении ветеранам и жителям Тверской области с Днем Победы.

9 мая Город воинской славы Тверь с Днём Победы поздравили с воздуха самолёты Ил-76МД из состава 196 военно-транспортного авиационного полка 12 гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии ВКС РФ. Самолёты прошли парадным строем над стелой «Город воинской славы» в столице Верхневолжья по возращении на аэродром базирования в Мигалово после участия в воздушном параде над Красной площадью в Москве.

В Твери также состоялся пролет вертолетов-участников Парада Победы в Москве из торжокского Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации.

Почетного звания «Город воинской славы» Тверь была удостоена 4 ноября 2010 года. Открытие стелы состоялось в День освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков - 16 декабря 2011 года.

Утром 9 мая в Ржеве Губернатор Игорь Руденя возложил цветы к Обелиску советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, стеле «Город воинской славы». На ржевской земле глава региона дал старт акции «Флаг Победы», в ходе которой в 42 муниципальные образования Тверской области будут доставлены символические флаги в честь 75-летия Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области