В Тверской области после коронавируса выздоровели 316 человек

posted by Максим Малахов on сб, 05/09/2020 - 11:31

 

 

         - По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции.

         - Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         - Всего на настоящее время в регионе подтверждено 822 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 53 человека. Всего 316 заболевших выздоровели и выписаны из больницы.  496 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         - 10 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь

295

Кимры

202

Конаковский район

136

Лихославльский район

35

Кимрский район                   

23

Калининский район

23

Вышневолоцкий городской округ         

15

Старицкий район        

11

Зубцовский район       

9

Рамешковский район  

9

Торжок     

9

Удомельский городской округ

6

Бежецкий район

7

Бологовский район

5

Ржев

7

Лесной муниципальный округ

5

Спировский район

4

Весьегонский муниципальный округ         

5

Максатихинский район        

3

Селижаровский район

3

Жарковский район

2

Торжокский район               

2

Калязинский район     

2

Кашинский городской округ

Андреапольский муниципальный округ

1

1

Краснохолмский район

1

Осташковский городской округ

1

 

         - В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

         - На коронавирус в регионе обследовано 35606 человек, за последние сутки – 1273.

         В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

         Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

                         Пресс-служба Правительства Тверской области