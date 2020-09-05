В Тверской области завершен ремонт дороги у Ржевского мемориала Советскому солдату - об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя 9 мая в Ржеве, где глава региона принял участие в торжествах в честь 75-летия Победы.

«В этом году мы рано начали дорожные работы, идем с опережением по всей области. Порядка 40 организаций работают на территории всего региона, в Ржеве задействовано несколько федеральных компаний, в том числе участвовавших в создании трассы М-11. В городе завершены работы на участке у Ржевского мемориала Советскому солдату. Эпидемиологическая ситуация не препятствует проведению ремонтов, на объектах соблюдаются все меры предосторожности. В целом работают более 2 тысяч человек», - сказал Игорь Руденя.

Участок дороги Москва-Рига – Хорошево у Ржевского мемориала Советскому солдату приведен в порядок в рамках развития инфраструктуры масштабного комплекса. За счет областных средств проведена реконструкция участка у мемориала протяжённостью порядка 1 км с расширением на всём протяжении до 4 полос, оборудованием съездов и выездов с территории комплекса.

Помимо реконструкции дороги Тверская область взяла на себя благоустройство и создание инфраструктуры мемориального комплекса. Также обеспечено электроснабжение территории, установлены знаки туристической навигации.

В настоящее время завершен монтаж центрального монумента - фигуры Советского солдата. У основания мемориала установлены листы кортеновской стали, на которых запечатлены имена солдат и офицеров, погибших под Ржевом.

В Ржеве в 2019 году в рамках подготовки к 75-летию Победы приводились в порядок улицы и дворы, работы продолжены в 2020-м. Планируется отремонтировать 54 объекта: участки автомобильных дорог протяжённостью 24,6 км, а также провести ремонт дворовых территорий общей площадью 58,8 тыс. кв.м.

Кроме того, в 2020 году будут отремонтированы пять участков трассы Тверь – Ржев общей протяжённостью 43,3 км, в Ржевском районе, в план включены работы на мосту через реку Лоча.

Всего в 2020 году в Верхневолжье в дорожно-строительные работы будет вложено порядка 11 млрд рублей, ремонты на дорогах стартовали в срок.

Пресс-служба Правительства Тверской области