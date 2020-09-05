Губернатор Игорь Руденя в Ржеве дал старт акции «Флаг Победы»

9 мая из Ржева в муниципальные образования Тверской области направлены символические Флаги Победы. Старт акции дал Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня из Ржева мы передали Флаги Победы, которые отправились во все 42 муниципальных образования Тверской области. Они будут размещены на вечное хранение в местных музеях. Ржев - это символ духа нашего народа, здесь прошла одна из самых масштабных операций Великой Отечественной. Свою жизнь за Победу и свободу Родины отдали более миллиона советских солдат и офицеров», – сказал Игорь Руденя.

В муниципальные образования Тверской области для передачи флагов отправились машины джип-клуба «Лебедушка». Организация является активным участником патриотических акций и проектов. Ежегодно с 2000 года клуб проводит внедорожный рейд «Танковый прорыв» памяти освободителей города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня в Ржеве Губернатор Игорь Руденя возложил цветы к Обелиску советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, стеле «Ржев – город воинской славы».

Глава региона также возложит цветы к стеле в Твери, к Обелиску Победы в областной столице и Вечному огню.

В режиме видеоконференцсвязи Игорь Руденя поздравит жителей Верхневолжья-участников Великой Отечественной войны.

В регионе разработан план мероприятий 9 мая в новом формате, чтобы жители региона смогли принять в них участие, находясь дома в условиях текущей эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

Тверская область присоединяется к федеральным событиям в онлайн-формате. Каждый желающий сможет встать в строй «Бессмертного полка». Онлайн-Бессмертный полк Тверской области будет транслироваться 9 мая в эфире телекомпании «Тверской проспект - Регион».

Жители города также смогут посмотреть торжественные пролеты самолетов и вертолетов в честь Великой Победы.

9 мая в Верхневолжье пройдет акция «Песня Победы» – все желающие исполнят песню Давида Тухманова «День Победы». На сайте тверьдома.рф размещена музыка и текст песни. Акция стартует в 19:01 после Всероссийской минуты молчания.

В завершение праздничного дня в честь Великой Победы в Твери и Ржеве прогремит салют.

Напоминаем жителям Тверской области – в регионе с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Всем гражданам рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области