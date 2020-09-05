9 мая Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Игорь Руденя в Ржеве возложил цветы к Обелиску советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

«9 мая – это особая дата для каждого гражданина нашей страны. Память о событиях военных лет объединяет нас благодарностью и гордостью, скорбью о тех, кто не вернулся с фронта, не дожил до сегодняшнего юбилея. Мы гордимся выдающимся вкладом нашего региона в Великую Победу. Ржевская битва стала важной частью коренного перелома в войне», – отметил Игорь Руденя в поздравлении ветеранам и жителям Тверской области с Днем Победы.

3 марта 1943 года войска Западного фронта после ожесточенного и длительного боя освободили Ржев от немецко-фашистских захватчиков. Первыми ворвались в город части 215 стрелковой дивизии под командованием генерал-майора А.Ф. Куприянова, 274 стрелковой дивизии под командованием полковника В.П. Шульги, 371 стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Н.Н. Олешева.

В 1963 году в память об освободителях Ржева в городе установлен 25-метровый Обелиск. У подножья расположена могила неизвестного солдата с Вечным огнем.

В 2020 году на Обелиске проведены ремонтно-реставрационные работы, благоустроена прилегающая территория.

9 мая в Ржеве Игорь Руденя даст старт акции «Флаг Победы», в ходе которой в 42 муниципальных образования Тверской области направят символические флаги в честь 75-летия Победы. Глава региона возложит цветы к стелам в городах воинской славы Ржеве и Твери, к Обелиску Победы в областной столице и Вечному огню.

В режиме видеоконференцсвязи Игорь Руденя поздравит жителей Верхневолжья-участников Великой Отечественной войны.

9 мая мероприятия в регионе пройдут в новом формате, чтобы жители Тверской области смогли принять в них участие, находясь дома в текущей эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

Тверская область присоединяется к федеральным событиям в онлайн-формате. Каждый желающий сможет встать в строй «Бессмертного полка». Один из вариантов участия в акции – размещение фотографий родственников, которые воевали или трудились в тылу в годы войны, на окнах домов, в социальных сетях с хэштегами #БессмертныйполкТверь, #БессмертныйполкРоссии, #moypolk.

Онлайн-Бессмертный полк Тверской области будет транслироваться 9 мая в 15.00 в эфире телекомпании «Тверской проспект - Регион».

9 мая в Верхневолжье пройдет акция «Песня Победы» – все желающие смогут исполнить песню Давида Тухманова «День Победы». На сайте тверьдома.рф размещена музыка и текст песни. Акция стартует в 19:01 после Всероссийской минуты молчания.

В завершение праздничного дня в честь Великой Победы в Твери и Ржеве прогремит салют.

Напоминаем жителям Тверской области – в регионе с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Всем гражданам рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области