Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с Днем Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Губернатора Тверской области Игоря Руденю и жителей Верхневолжья с 75-летием Великой Победы.

«В этот священный, особый для каждой семьи, для нашей страны день мы пронзительно остро ощущаем непреходящую связь времён и поколений. И всегда будем помнить, какой непомерной ценой была завоёвана Победа. Будем гордиться подвигом героев, которые сберегли Отечество, сокрушили нацизм, сохранили внутреннюю силу и достоинство. Их дела и поступки, твёрдая приверженность незыблемым нравственным, духовным идеалам – служат примером на все времена», - говорится в поздравлении Владимира Путина.

Поздравления с Днем Победы Губернатору Игорю Рудене и жителям тверского региона направили также Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, Государственный секретарь Союзного Государства Григорий Рапота, мэр Москвы Сергей Собянин, депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации, руководители органов власти и ведомств, главы субъектов РФ, муниципальных образований Тверской области, представители общественных организаций, деловых кругов.

Пресс-служба Правительства Тверской области