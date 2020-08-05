Три четверти века не отделяют нас от Дня Великой Победы, а соединяют с ним — общей памятью, ощущением родства, сопричастности утратам и подвигам. 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны и победа в ней дали нашей стране 75 лет мира и надежду на мир в будущем.

Мой отец — сын крестьянина села Никольское-Городище, стоявшего до войны на берегу Шоши, его и мои предки жили на тверской земле на протяжении столетий, возделывали и хранили её. Мои родители испытали всё, что выпадало на долю фронтовиков: и тяжёлую оборону, и прорыв из окружения, и отчаянные атаки. К счастью, они вернулись домой живыми.

Весной 1945-го мне было всего семь лет, но военные дни и годы навсегда остались в душе как боль и ожидание победы. Как оказалось, жизнь приготовила мне немало испытаний, не раз ставила перед нравственным выбором, и часто именно эта детская память позволяла принимать ответственные и верные решения. Я благодарен вам за то, что в наше непростое время вы доверили мне представлять Тверскую область в Совете Федерации Федерального Собрания России.

На тверской земле произошла самая страшная и продолжительная за всю историю человечества Ржевская битва, унесшая сотни тысяч жизней соотечественников. Низкий поклон поисковикам, возвращающим своей деятельностью имена павших и добивающимся достойного захоронения их останков. Они дают всем нам высокий пример патриотизма.

Целью фашизма было уничтожение народов и превращение людей в безликих существ. Но Добро тогда победило зло, и мы обязаны закреплять это завоевание благодарной памятью, собственной внутренней свободой, становлением личности, независимой от навязываемой идеологии, раскрытием разносторонних талантов, заботой о ветеранах и детях. Быть достойными тех, кто не пришёл с войны, и тех, кто испытал все её тяготы на фронте и в тылу, — наша нравственная обязанность.

Сердечно поздравляю вас, дорогие земляки, с юбилеем Великой Победы и желаю здоровья, уверенности в себе и в будущем нашей Родины. Нас обязывает к этому память, оплаченная очень дорогой ценой. Будьте счастливы!

Заместитель председателя Комитета

Совета Федерации по международным делам,

представитель от исполнительного органа

государственной власти Тверской области В.П. Лукин