9 мая - день победы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!

Три четверти века назад отгремели последние залпы сражений Великой Отечественной войны. 9 мая – это священная дата для каждого жителя нашей страны. Память о событиях военных лет объединяет наc благодарностью и гордостью поколением победителей, скорбью о тех, кто не вернулся с фронта, не дожил до 75-летия окончания Великой Отечественной войны. На фронте и в тылу советские граждане совершили подвиг, которого не знала история, оставив нам выдающиеся примеры мужества, отваги, воинской доблести и духовной силы.

Мы гордимся выдающимся вкладом Верхневолжья в нашу общую Великую Победу. Сражения под Ржевом и Белым имели стратегическое значение, а с освобождения города Калинина началось победоносное шествие нашей армии на запад.

Память о войне, о стойкости нашего народа, о его решающей роли в разгроме фашизма будет жить в каждом новом поколении граждан России. Важным символом этой памяти на тверской земле станет Ржевский мемориал советскому солдату.

Дорогие ветераны! Вам мы обязаны мирным небом над Родиной, обязаны самой жизнью. Низкий вам поклон и вечная благодарность. Мы свято храним переданные вами ратные и трудовые традиции нашего народа. Сплоченность и единство, которые помогли вам выстоять и победить, и сегодня являются основой нашего общества.

Желаю вам и всем жителям Верхневолжья мира, счастья, добра, здоровья и благополучия! Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Победы!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители Твери и Тверской области!

Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Великой Победы! 9 Мая – поистине народный праздник, объединяющий все поколения россиян, символизирующий героизм и беззаветную любовь к Родине.

День Победы наполняет верой в неисчерпаемые силы нашего народа, вдохновляет на великое дело служения России, даёт нам нравственные ориентиры и опору для созидания. От всей души желаю долгих лет жизни ветеранам! Здоровья, семейного счастья, благополучия и мирного неба над головой всем жителям нашей области и страны в целом! С праздником, дорогие земляки! С Днём Победы!

Депутат Государственной думы Российской Федерации

Светлана МАКСИМОВА.

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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,

уважаемые жители Конаковского района!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с дорогим и волнующим праздником - Днём Победы в Великой Отечественной войне!

С каждым годом все дальше памятный день победной весны 1945 года, и с каждым годом он все ближе к нашему сердцу.

В календаре памятных дат страны этот праздник занимает особое место. Священная память о подвиге нашего народа объединяет и участников войны, и тружеников тыла, и людей среднего поколения, и молодёжь.

День 9 мая 1945 года навсегда останется в нашей памяти как символ беспримерного мужества и доблести советских воинов. С глубокой признательностью и благодарностью мы вспоминаем всех, кто ценой собственной жизни, отстоял свободу и независимость нашей страны и всего мира. Мы свято чтим память павших в сражениях, склоняем голову перед героическими защитниками Отечества, доблестными тружениками тыла, подвиг которых для нас – пример беззаветного служения Родине!

Мы склоняем головы перед павшими и благодарны живым, всем тем, кто перенёс тяготы грозных военных лет и своим примером оказывает огромное влияние на поколение молодых.

В этот день самые тёплые поздравления и слова благодарности мы адресуем, прежде всего, вам, наши дорогие ветераны. Для нас, наследников Великой Победы, Ваше самоотверженное служение Отчизне – яркий пример стойкости, мужества и героизма! Мы учимся у вас жить и работать так, чтобы наши дела были достойны Ваших великих свершений.

От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья и долголетия! Низкий Вам поклон!

Мирного и чистого неба над нашей Родиной, всем нам, уважаемые конаковцы. С Днём Великой Победы!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин,

временно исполняющий полномочия главы города Конаково М.Е.Ли, председатель Совета депутатов города Конаково Д.И.Козырев.

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Дорогие ветераны! Уважаемые жители Конаковского района!

Президиум Конаковского районного совета ветеранов от всего сердца поздравляет вас с великим праздником – 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Это великий и священный праздник. Праздник национальной гордости и воинской доблести, ратной славы и бесконечной благодарности поколению победителей. Нереально представить всю ту боль, тяготы, через которые им пришлось пройти. Спасибо за все, что они сделали, спасибо за Победу, за свободу, за жизнь!

И хотя сегодня мы находимся в особых условиях, связанных с коронавирусной инфекцией, все равно День Победы мы встретим дома, с семьей вспомним своих родственников, которые воевали, работали в тылу, пересмотрим альбомы с фотографиями, споем военные песни, позвоним друзьям и родственникам. Здоровья вам, благополучия, всего самого доброго.

Президиум Конаковского районного Совета ветеранов.