ЛИЦА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В связи с отмечающимся в этом году 75-летием Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. В связи с празднованием этой важной исторической даты районной властью принято решение: оформить в честь наших ветеранов к юбилею Победы стенд «Лучшие люди Конаковского района», который расположен перед зданием администрации.

В настоящее время в районе остались в живых около сорока ветеранов, обладающих статусом «Ветеран Великой Отечественной войны». Большинство из них - участники боевых действий: военные и медработники, а также дети и подростки, пострадавшие во время войны от последствий боевых действий.

Фотографии собирались силами нашей редакции, они были как военных лет, так и мирного времени, как из семейных архивов ветеранов, так и снятых сегодня.

Эта работа стала возможной благодаря активной помощи президиума Конаковского совета ветеранов (большая благодарность Татьяне Боковой, без которой мы бы просто не справились), а также председателей ветеранских ячеек поселений, их глав, сотрудников администраций и родственников ветеранов. В результате баннер с портретами, сделанный силами агентства «Рекламный мир», смонтирован на стенде «Лучшие люди Конаковского района». Их портреты мы представляем вашему вниманию на цветном развороте «Зари».