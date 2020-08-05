ПРИЗЫВ НАЧИНАЕТСЯ

Как сообщала «Заря», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. Путина от 30 марта 2020 г., c 1 апреля по 15 июля в России проводится весенний призыв граждан на военную службу. Но в связи с эпидемиологической обстановкой работа призывных комиссий в апреле начата не была. Военный комиссариат по г. Конаково и Конаковскому району информирует, что призывные комиссии начинают свою работу с 12 мая сего года.