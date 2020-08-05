МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В Конаковском районе проходят онлайн-мероприятия, приуроченные к 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

Несмотря на то, что в Конаковском районе, как в целом по всей нашей стране, объявлен режим самоизоляции, в районе проходит множество мероприятий, приуроченных к главному празднику страны - 75-летию Победы. Всего в районе запланированы порядка 100 мероприятий самой разной направленности.

Во всех образовательных учреждениях прошел смотр-конкурс на лучший школьный музей, дети принимают участие в конкурсе рассказов о своих родственниках - участниках войны, в районе проходит виртуальный конкурс «Подарок ветерану», конкурс детского рисунка «Мой прадед - победитель», ДК «Современник» готовится к виртуальному концерту «И помнит мир спасенный…», посвященный 75-летию Победы, также здесь пройдет фотовыставка «Лица войны».

В Городенской библиотеке пройдет литературный час «Я говорю с тобой под свист снарядов», посвященный 110-летию Ольги Берггольц, виртуальная фотовыставка «Герои войны тверской земли», выставка рисунков «За моим окном нет войны», Старомелковская МБУ подготовила урок мужества «Маленькие истории про большую страну», краеведческий час по истории создания комплекса под Ржевом, в Юрьево-Девичьем пройдет конкурс чтецов на приз главы поселения «Мы этой памяти верны», в досуговом центре Мокшино состоится конкурс авторских стихов, Вахонинская сельская библиотека подготовила час воспоминаний «Наши земляки в годы Великой Отечественной войны», в Дмитровой Горе состоится информационный час «Земляки - герои войны», выставка детского творчества «75 лет Великой Победы».

Козловская сельская библиотека предлагает посетить виртуальную книжную выставку «Поэты-фронтовики», Новозавидовский позовет своих читателей на виртуальную книжную выставку «Я читаю книги о войне». В Радченко любителей создавать что-то своими руками пригласят в виртуальную мастерскую – все вместе будут готовить открытки для ветеранов. В Козлове пройдет фотовыставка «Мы наследники», маленьким посетителям библиотеки проведут виртуальный час мужества «Чтобы помнили».

Спортсмены-шахматисты проведут серию игр по шахматам, приуроченных к Дню Победы. Праздничные мероприятия пройдут во всех образовательных, культурных, спортивных и молодежных отраслях.

Надо отметить, что мероприятия запланированы на весь год, поэтому при благоприятной эпидемиологической ситуации можно будет принять участие и в военно-полевых сборах, играх, уроках мужества, классных часах, спортивных мероприятиях.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

Воспоминания об участниках Великой Отечественной войны.



С каждым годом ветеранов остаётся все меньше, но память о войне останется на века и будет передаваться из поколения в поколение. Жители Конаковского района чтят память и рассказывают о своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечственной войны.

Вот что пишет про свою бабушку ученица 4 «А» класса МБОУ СОШ № 3 города Конаково Полина Белякова.

«В Великой Отечественной войне 1941-1945 годов принимала участие моя прабабушка – бабушка моего папы Валерия Ивановна Счетчикова (1918 – 1994). Она родилась в городе Вышний Волочек Калининской области. Когда началась война, прабабушке было 23 года. Она жила в городе Калинине (сейчас Тверь), работала в типографии.

В начале войны Валерия устроилась работать швеей, шила военную форму, парашюты для военных. Она очень хотела пойти на фронт. Вместе с подругами прошла курсы обучения радисток. Это военная профессия. Радист отвечает за передачу информации на большое расстояние по проводам. Подружки ушли на фронт и вскоре погибли. А бабушку не отпустили с работы, так как она была передовицей. Быстро и хорошо шила необходимое для фронта.

Тогда Валерия уехала в Саратовскую область и там записалась добровольцем на фронт. В 1942-43 годах Валерия как техник авиации проверяла самолеты перед вылетом и выпускала их в небо. Там бабушка заболела гепатитом.

После госпиталя Валерия воевала в звании сержанта медицинской службы в должности санинструктора санитарной роты 503 стрелкового Митавского полка 91 стрелковой Краснознаменной дивизии. Принимала участие в боях на Украинском, Ленинградском и Первом Прибалтийском фронтах. Она участвовала в боях за освобождение Крыма, Прибалтики. Ее задачей было спасение раненых бойцов, она выносила их на себе с поля боя под огнем противника в безопасное место, оказывала им медицинскую помощь. За время войны бабушка вынесла с поля боя около 100 раненных бойцов и офицеров.

Валерия Ивановна награждена за личную отвагу, смелость и мужество медалью «За отвагу» (1944 год), орденом Красной Звезды (1945 г.) и орденом Отечественной войны II степени (1985 год). Она была в строю до самого конца войны.

Я знаю о военном пути прабабушки по рассказам моей бабушки Наташи и по документам, которые мы нашли в Интернете на сайте Министерства обороны РФ.

Я очень горжусь тем, что моя прабабушка внесла свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Она мало рассказывала о войне, но очень любила День Победы. Надевала свои боевые награды и шла на парад».

Мы продолжим публиковать работы ребят, в которых они вспоминают своих героических бабушек и дедушек.

КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ



В Конаковском районе подвели итоги конкурса на лучший школьный музей, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, необходимости усиления внимания к патриотическому воспитанию молодёжи, поиску и внедрению новых форм работы с подрастающим поколением управлением образования администрации Конаковского района проведен районный конкурс на лучший школьный музей, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне среди общеобразовательных учреждений Конаковского района.

Целями и задачами данного конкурса являлось следующее:

- реализация Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»

- формирование у подрастающего поколения высокой ответственности за судьбу Отечества, уважения к боевым и трудовым подвигам народов России. Задачи районного конкурса на лучший школьный музей, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В смотре-конкурсе школьных музеев боевой и трудовой славы общеобразовательных учреждений Конаковского района участвовали музеи, демонстрирующие подвиги советского народа в Великой Отечественной войне, на трудовом фронте, а также героизм граждан РФ, участвующих в военных конфликтах после Великой Отечественной войны и в борьбе с терроризмом.

В оценке деятельности школьного музея учитывались следующие показатели:

- эффективность работы музея, его актива из числа обучающихся, педагогов, прикреплённого представителя ветеранской организации;

- условия работы представленного на конкурс музея (помещение музея; обеспеченность музея материально-техническими средствами; наличие учёта собранных и зарегистрированных поступлений музейных предметов,

- наличие в музее государственных символов России (края, субъекта РФ);

- наличие программы образовательно-воспитательной деятельности, основанной на концепции музея и его коллекциях; наличие плана поисково-собирательной и исследовательской работы;

- взаимодействие школьного музея с государственными учреждениями, общественными организациями, воинскими частями,

- оформление стендов о героях Отечества, защитниках Родины и наглядной агитации о городах-героях, городах воинской славы, об отдельных героических битвах,

- проведение экскурсионно-массовой, просветительской работы, тематических туристических походов;

- уровень экспозиционной работы и эстетика её оформления; степень её использования на уроках, в работе кружков,

- проведение музейных уроков с участием ветеранов, участников событий;

- наличие разнообразных форм и методов в работе музея;

- освещение деятельности музея на сайте школы и работы его коллектива в СМИ;

- организация издательской деятельности, наличие буклетов о работе музея;

- привлечение добровольцев (волонтёров) к работе школьного музея;

- наличие видеофильма о школьном музее.

Места распределены следующим образом:

1 место - МБОУ СОШ поселка Радченко; МБОУ СОШ №1 поселка Новозавидовский (зал боевой славы).

2 место - МБОУ СОШ села Завидово; МБОУ СОШ поселка Изоплит; МБОУ СОШ №1 поселка Редкино (комната воинской славы);

3 место - МБОУ СОШ №7 города Конаково; МБОУ СОШ деревни Ручьи; МБОУ СОШ села Городня.

Остальные школы получали грамоты управления образования за участие: МБОУ СОШ поселка Козлово, МБОУ СОШ села Селихово, МБОУ СОШ поселка Первое мая, МБОУ СОШ деревни Мокшино.

ВОЙНА ПРИШЛАСЬ НА НАШУ ЮНОСТЬ…

В концлагерь страшный заточили,

Сковали «ёжиком» кругом,

Чтоб мы могли забыть Россию

Под их огромным сапогом.

В Конаковском муниципальном архиве хранятся документы личного фонда участницы Великой Отечественной войны, партизанки Марии Александровны Серёгиной. Без слез и горечи невозможно читать воспоминания Марии Александровны. Ничто не дает так почувствовать жизненную правду, как событие, запечатленное в документе. Те, кто пережил эти испытания, знают цену жизни, радости, горю, дружбе и любви.

Из дневника

М.А.Серёгиной: «Война поныне снится. В два слова «мир» и «труд» вложен весь смысл жизни. Нет ничего дороже на земле, чем чистое небо, смех детей, песни солдат и спокойный сон матерей.

Одно черное, кошмарное слово война нарушает весь ритм жизни. Она несет с собой самое страшное - смерть, ужасы, уничтожение материальных благ.

Война нагрянула, как смерч. И не было для нас, вчерашних десятиклассников, выпускного вечера и торжественного вручения аттестатов зрелости. Нас мобилизовали на работу в госпиталь, а затем по комсомольским путевкам - в армию, где зачислили в разведку. В течение месяца обучали стрельбе, минированию, сложной технике разведки в тылу врага.

Никогда не забудешь первое задание, первую встречу с немцами, возвращение к своим. Однажды при выполнении задания я попала в плен. После допросов, зверского избиения - холодный каземат. А потом приговор - казнить на площади г. Ржева через повешение. Как вспомнишь, сердце превращается в камень. Надели на нас смертные полосатые рубашки, на ноги деревянные колодки, на шею повесили неструганую доску с надписью «Я партизан» и под конвоем повели на площадь. Там уже были приготовлены виселицы. Но не пришлось немцам совершить свое кровавое злодеяние, помешали партизаны. Не всех смертников им удалось освободить, так как многие не смогли идти, в том числе и я, была сильно избита. И вновь каземат. В холодных телячьих вагонах, непокоренных, перевезли нас в концлагерь в городе Борисове. Посадили за проволоку в дощатый барак.

Первые дни нацисты не давали нам ни еды, ни воды. Лежали мы на мерзлой земле. Семнадцати-девятнадцатилетние девушки за месяцы плена стали старушками - без волос, с почерневшими исхудавшими лицами, блеклыми глазами и с номером на спине. Барак как решето. На улице метель, ветер, а в помещении одно тепло от тщедушных тел. Спали на нарах в три яруса, без подстилки. Посреди барака зловонная параша. Вшей в рваной одежде и грязном белье было столько, что, как говорят, негде курице клюнуть. И вновь допросы, избиение. Многие из нас стали плохо видеть, иные заболели. Питание раз в сутки - 100 граммов опилочного плесневелого хлеба и баланда из мороженых овощей и очисток с кухни немецких солдат.

Немцы ничего бесплатно не дают. Нас, изнуренных и полуживых, водили под конвоем с собаками работать в колодочный цех, где изготовляли из дерева колодки для советских военнопленных. Несмотря на строгий режим и угрозу избить до смерти, мы старались через дырочки в стенах связаться с нашими, чтобы узнать про жизнь на земле, про фронт. Этот поиск дал успех. В Борисове работала подпольная комсомольская организация, которая организовала нам побег. Но из 43 девушек в живых осталось только семь. Да и тех разбросало по белорусским болотам и топям. Мы втроем (Зина, Вера и я) восемь дней пробыли в болоте, в воде, на сопках. Питались заячьей кислицей, травой, мхом и лягушками. Мы уже и ходить не могли, когда на нас случайно вышли партизаны, возвращавшиеся в свой лагерь с задания.

В июне 1942 года нас троих приняли в партизаны. Зачислили санинструкторами в партизанский отряд «Большевик» бригады им. Щорса. Что за счастье, когда рядом с тобой свои, когда слышишь родную речь! Два месяца нас выхаживали, пока не восстановились силы. Я была прикреплена к разведвзводу санинструктором, где командиром был смелый, боевой, отважный боец нашей Красной Армии Георгий Александрович Борисов.

Я вместе с взводом и зимой, и летом ходила на все оперзадания: на подрыв мостов, железнодорожных путей, эшелонов, боевой техники, на борьбу с полицаями, на разгром немецких штабов и на многие другие операции. Находилась в партизанах до полного освобождения Белоруссии от немцев. Участвовала в параде Победы в городе Минске, когда по главной улице Минска прошли 147 тысяч партизан, вышедших из лесов, которые впоследствии влились в ряды Советской Армии.

А я по состоянию здоровья была демобилизована и вернулась в свой родной Калинин в конце августа 1944 года».

***

9 мая 1945 года завершилась война, воспоминания о которой и сейчас, 75 лет спустя, неизменно вызывают чувство гордости и скорби. Мы победили и не можем не гордиться величием народного подвига. Мы, благодарные потомки героев Великой Отечественной войны, всегда будем помнить ратный подвиг тех, кто в годину испытаний отстоял право нашего народа на свободу и независимость.

Подготовила Ирина Третьякова