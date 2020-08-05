ИВАН АНДРЕЕВИЧ - НАШ РУЛЕВОЙ



Так называют И.А.Рулева в Конаковском районном совете ветеранов. Иван Андреевич Рулев – пожалуй, «самый главный» наш ветеран. Единственный в области ныне здравствующий полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин Тверской области, Конаковского района и г. Конаково, почетный председатель районного совета ветеранов, полковник в отставке – все эти его титулы и звания заслужены долгой и полной событий жизнью.

О людях, которые своими славными делами и подвигами прославили конаковский край, написаны книги, их именами названы улицы и скверы. Но, наверно, это единственный случай в нашем районе, когда мемориальная доска в честь героя открыта еще при его жизни. В селе Селихово на средней школе, в которой учился наш герой, есть мемориальная доска, посвященная гвардии полковнику ракетных войск и артиллерии Ивану Андреевичу Рулёву.

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Из нашего досье.

Иван Андреевич родился 8 марта 1925 года в деревне Пустыри Конаковского района. В 1936 году семью вместе с односельчанами переселили в Марьино, где он окончил 6 классов Марьинской школы. Позже эта школа была переведена в село Селихово, туда же переданы все документы, которые бережно хранятся до сих пор. Есть даже школьный журнал с записью о получении свидетельства об окончании учёбы выпускником Иваном Рулёвым 6 июня 1941 года. Учился он почти по всем предметам хорошо, по физкультуре - на отлично.

Сразу после окончания школы, в июне 1941 года, в самом начале Великой Отечественной войны Иван Андреевич пришел в военкомат, но по возрасту в армию его не взяли. Был отправлен учиться на машинно-тракторную станцию на тракториста. Работал в колхозе: перегонял скот, убирал урожай, переправлял в тыл технику. Награждён знаком «Отличник земледелия СССР».

В январе 1943 года был призван в армию и направлен в 31-ю механизированную бригаду. Здесь, в 17-й отдельной роте связи, получил специальность телефониста. Участвовал в боях с ноября 1943 года. Весь боевой путь прошел в составе 67-й механизированной бригады 8-го механизированного корпуса. Был телефонистом, старшим телефонистом, командиром отделения роты управления бригады. Воевал на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. С 15 по 25 января 1945 года в боях за населённые пункты Карнево и Бышево старший сержант Рулёв многократно устранял порывы и повреждения на линии связи. Несмотря на сильный артиллерийский обстрел, телефонная связь действовала безотказно.

В 1973 году в звании подполковника уволен в запас. Жил в городе Новосибирске. Работал инженером в НПО «Элас». В 1974 году вернулся на родину, в Конаковский район. Работал на заводе «Микроприбор» в городе Конаково, руководил городским комитетом ДОСААФ. С 1991 по 2009 годы возглавлял Конаковский городской комитет ветеранов войны и труда.

Награждён орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, Славы 1, 2 и 3 степеней, российским орденом «Дружбы», медалями, в том числе двумя медалями «За боевые заслуги».

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Из воспоминаний

ветерана:

- Как меня призвали в армию? А просто получилось: кто-то по повестке в военкомат не явился. А я тут же был. И, не спрашивая возраста, поставили меня в строй. Еще перед призывом нас, молодых парней, обучали самообороне - фронт-то был совсем рядом. Военному делу обучался в Кубинке, куда нас и отвезли. Как раз в то время советские войска разгромили фашистов под Орлом и Курском. И боевое крещение я принял под Прохоровкой. Мы прибыли туда, когда победа в этом сражении была очевидна, послали нас немцев добивать...

Затем воевал на Украине: Харьков, Полтава, Кременчуг. Тогда надо было окружить немцев, но с первой попытки это сделать не удалось. Враг яростно сопротивлялся, наседал с воздуха, да так, что от нашей бригады, где было три тысячи бойцов, осталось всего двести пятьдесят...

Как я встретил Победу? Наше подразделение прошло через Польшу, вступило на территорию фашистской Германии. Участвовал в Берлинской операции. Но на столицу врага нас не направили, прошли севернее – на Гамбург, и получилось так, что били врага рядом с союзными войсками. Там же и узнали о капитуляции. Наш смелый марш-бросок был остановлен командованием уже после нее...

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В Германии И.А.Рулев занимался тем, что в составе поисковой группы разыскивал секретную технику и ценное оборудование. После войны пошел доучиваться: сначала в средней школе, затем поступил в авиационное училище в Риге. Работал в Качинском летном училище, шел вверх по службе. В Новосибирске строил объекты особой важности для обороны. Даже служил на семипалатинском полигоне. За время службы получил множество наград.

Первая – орден Красной Звезды, полученный в 1943 году. Тогда младший сержант Рулев был командиром отделения взвода связи. Орден Славы получал, как в сказке, в 1945 году. В феврале – орден третьей степени, через три месяца – второй, а потом еще раз – третьей: начальство что-то напутало, и до 1963 года носил Иван Андреевич «Славу» двух одинаковых степеней. Потом заменили. Так он и стал полным кавалером ордена Славы.

Иван Андреевич 30 лет был военным. Сначала на фронте, потом – на службе в армии, которой отдал свои молодые годы. И сейчас ему снятся атаки, то он кого-то выводит из окружения, то спасается сам.

Ровно два месяца назад Ивану Андреевичу исполнилось 95 лет. Про себя он говорит: «Я обычный русский человек с обычной для военных лет судьбой…». Господь отпустил ему немало лет жизни, и Иван Андреевич считает, что живет он не только за себя, но и за тех своих друзей, кто не дожил до Победы…

Максим МАЛАХОВ.