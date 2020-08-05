И ВОЙНА, И ТРУД

Нашему земляку Николаю Федоровичу Баранову удалось выйти живым из страшного пекла войны. И посейчас этот бодрый мужчина и удивительно интересный собеседник вызывает чувство искреннего уважения у всех, кто с ним общается.

Родился Николай Фёдорович в 1926 году в деревне Григорово Корчевского уезда.

Когда началась война, ему было 15 лет. Отец Николая в 53-летнем возрасте ушёл на фронт в ноябре 1941 года, принимал участие в боях за Москву.

Немцы стояли в районе Рябинок, бои шли даже у деревни Конаковский мох. Отец Николая попал под бомбёжку, был контужен, ему перебило ноги. Он лежал в госпитале, который был расположен в ДК им. Воровского, и сын часто навещал его. С 14 лет он работал в колхозе: летом возил сено на подводе, зимой - торф.

В 1942 году в 16-летнем возрасте Николая Фёдоровича призвали в военкомат, где он прошёл 110-часовую подготовку к армии. 14 ноября попал артиллеристом в 21-й полк 2-й учебной бригады Московского округа. С ноября по май призывники жили в землянках под Костромой, которые строили сами. Николай подал заявление об отправке его добровольцем на фронт, и, несмотря на возраст, его направили в район Смоленска, где в то время шли ожесточённые бои. Туда после освобождения Крыма подтянулась 77-я Симферопольская Краснознаменная азербайджанская стрелковая дивизия.

Николай Баранов был связистом в составе гаубичной батареи 105-го полка. Его задачей было налаживать связь между передовыми отрядами и штабом, поэтому связисты часто шли впереди, в одиночку и погибали под пулями. Под Смоленском двух связистов убили, но нашему земляку повезло – он остался цел. Дальше – воспоминания Николая Федоровича о войне:

- Как-то на опушке леса мы попали под артналёт, негде было укрыться. Две пушки стояли на поле, замаскированные под кусты. Немцы наступали, впереди шли «тигры» и «пантеры». У нас кончились боеприпасы, пехота отступила, и мы тоже были вынуждены уйти, бросить пушки, сняв с них затворы и прицелы. Пришли к своим, но командир приказал вернуть орудия. Разведка донесла, что в районе поля немцев нет. Вышли мы вечером и взяли с собой четырёх лошадей-тяжеловозов. Я тянул связной кабель по канаве, моей задачей было держать связь. Доползли до пушек, немцы их не нашли и танками не раздавили. И вот мы по пять человек тащили пушки к лесу, к лошадям. Дважды нас обстреляли из автоматов, но мы вернулись в часть с пушками.

После смоленских боёв мы на двух эшелонах поехали в Белоруссию. Нас обстреливали, бомбили, поэтому мы двигались только по ночам. Советские войска освободили Гомель, и нашу дивизию бросили под Полоцк, вот там нам пришлось участвовать в тяжёлых боях. Было жутко, погибло много народа. Мы переправились через Западную Двину и участвовали в освобождении Латвии - городов Салдус, Елгава, Добеле, на подступах к Риге. Это было летом 1944 года.

В октябре 1944 года наш замполит собрал нас и объявил, что предстоит секретное задание – отправиться в тыл к немцам. Я опять вызвался добровольцем. Наша задача была зайти в тыл врага на 8 - 10 км. Готовилось наступление на Ригу, и нам нужно было закрепиться рядом с дорогой и не дать немцам возможность подойти к ней. Всего нас было 300 человек. Мы шли ночью по болотам, чтобы нас не заметили. Спали тоже в болоте, в сырости. Лошадям, которые тащили орудия, на головы надели мешки с прорезями для глаз, чтобы не было слышно их ржание, обмотали детали пушек, чтобы они не гремели.

Дошли, окопались.

Утром к нам пришла местная девушка и предупредила, что немцы уже знают о нас. Начались бои, три дня мы держались, на подмогу к нам прислали роту штрафников и два самоходных орудия. Немцы раз за разом пытались отбить у нас дорогу, в этих боях погибли почти все триста человек, нас осталось всего 20 - 30 бойцов, без командиров и карт местности. Боеприпасы кончились, еда тоже, гимнастёрки мы порвали на бинты. Везде лежали раненые, а деревья вокруг стояли без макушек, их снесло стрельбой. Убитых лошадей ели, живых распрягли и отпустили.

Мы подорвали орудия и ушли искать своих. Когда шли, разбрелись небольшими группами, по 4 - 5 человек. Это было в ноябре, пробирались по болотам полураздетые, все населённые пункты вокруг были заняты немцами. Мы голодали, ели мёрзлую ягоду. Оружия тоже не было, был один карабин без патронов. Однажды на опушке леса нарвались на немцев, одного нашего бойца убили, и нас осталось четверо. Выпал снег, мы все были простуженные. Когда вышли к нашим, нас забрали в особый отдел. Через три недели отвезли в распределительный пункт.

Победу я встретил здесь, в распределительном пункте. Так как у меня был призывной возраст, меня направили в 20-й запасной стрелковый полк в Латвии. Год отслужил в 254-м действующем стрелковом полку, откуда меня отправили в Восточную Пруссию, в Кенисберг в разведроту 44 бригады 1-й Гвардейской танкововой армии (резерв верховного главнокомандующего). Нас обучали, и я пробыл там до 1950 года, отслужив 7 лет.

Людмила Кикало.