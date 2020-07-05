Одна из крайне тяжелых пациенток инфекционного госпиталя областной клинической больницы пошла на поправку.

В 20 числах апреля в инфекционный госпиталь областной клинической больницы была доставлена пациентка с тяжелой пневмонией, но еще в сознании. Однако за считанные минуты ее состояние начало ухудшаться, тогда врачи приняли решение перевести ее на искусственную вентиляцию легких. 2,5 недели женщина находилась на ИВЛ. 2,5 недели врачи днем и ночью боролись за ее жизнь.

Вчера, 6 мая, пациентка начала дышать самостоятельно, без помощи ИВЛ. Сегодня ее состояние расценивается как стабильное, и в ближайшее время она готовится к выписке.

Она стала первой пациенткой в Тверской области, которую, благодаря неимоверным совместным усилиям, удалось из крайне тяжелого, практически безнадежного состояния вернуть к жизни. Это еще одна победа над болезнью, вызванной вирусом COVID-19, одна для всех – пациентки, ее докторов и медсестер и, конечно, всего коллектива больницы. Первые слова пациентки, когда она пришла в сознание, конечно, были слова благодарности докторам. Очень трогательные и эмоциональные: «Я получила новую жизнь, новое дыхание, спасибо всем, кто был рядом со мной все это время!»

На сегодняшний день в инфекционном госпитале ГБУЗ «Областная клиническая больница» находятся на лечении 251 пациент, из них 12 на ИВЛ.

Министерство здравоохранения Тверской области