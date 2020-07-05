12 проектов Тверской области стали победителями конкурса Росмолодежи

12 проектов Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц, который проводит Росмолодежь. Всего лучшими признано 1110 проектов на общую сумму 1,15 млрд. рублей.

«Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям. Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Среди победителей Тверской области –патриотические проекты: «По местам боевой славы», автор Илья Джайлюпов; «Гражданская молодежная акция «Дорогами Победы», автор Владислав Конев; «Военно-спортивная спартакиада, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», автор Павел Кугач;«Региональный центр допризывной подготовки Тверской области, автор Елизавета Душатина; «Историко-краеведческий проект «Шлинская земля-земля героев», автор Артем Свирин.

«Совсем скоро начнет свою работу Региональный центр допризывной подготовки Тверской области. Огромное спасибо за оказанное доверие Федеральному агентству по делам молодежи, экспертам конкурса и моим наставникам – поделилась своей радостью по поводу победы в конкурсе председатель Молодежного совета Калининского района Елизавета Душатина.

Достойную оценку получили также проекты Верхневолжья по внедрению цифровыхтехнологий:«Оцифровкапамятниковархитектурно-этнографического музея под открытым небом «Василево» в Тверской области для будущих поколений (Digital history)», автор Михаил Бабайцев; «Ресурсный центр развития молодежных медиа и коммуникаций Тверской области», автор Кирилл Александров;«Цифровая культура», автор Артем Шалыгин;«Интерактивная профориентационная мастерская «Мини-ферма- онлайн», автор Дарина Афанасьева.

Среди проектов-победителей также «Школа студенческой регионалистики», автор Екатерина Абрадова; «Туристический клуб для детей «Слава детям»» автор Николай Полкачев и «Школа волонтера «Молодежный форпост», автор Даниил Тропкин.

Победители Всероссийского конкурса получили гранты на реализацию своих проектов, общая сумма поддержки для призеров из Тверской области превысила 20,3 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области