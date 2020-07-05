Социальные и экономические меры поддержки в Тверской области отмечены в мониторинге фонда «Петербургская политика» за апрель

Фонд развития общественных связей «Петербургская политика» опубликовал мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов за апрель. В него вошли инициативы и решения, направленные на поддержку населения и экономики региона в текущей эпидемиологической ситуации.

В частности, эксперты фонда в числе позитивных событий отметили принятие в Тверской области второго пакета мер поддержки бизнеса, включающего снижение налоговой нагрузки, реструктуризацию задолженностей, докапитализацию регионального Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства.

Также аналитики фонда «Петербургская политика» включили в мониторинг принятое Правительством Тверской области решение о предоставлении предприятиям государственной финансовой поддержки по программе «Оборотный капитал». На реализацию программы будет дополнительно выделено 375 млн рублей, общая сумма на 2020 год составит 450 млн рублей. Размер льготного займа составит до 20 млн рублей и будет предоставлен сроком до 18 месяцев под 1,5% годовых. Среди основных условий предоставления господдержки – сохранение средней численности сотрудников предприятий на период пользования займом.

«В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи», – отметил губернатор Игорь Руденя.

В мониторинге зафиксировано и назначение дополнительных выплат из областного бюджета медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.

Кроме того, в список хороших новостей вошла бесплатная раздача по инициативе губернатора Игоря Рудени населению Тверской области миллиона многоразовых защитных масок. Напомним, на их приобретение региональные власти выделили 30 млн рублей. За первые дни акции жителям региона выдано более 200 тысяч масок.