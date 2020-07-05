В Тверской области большой виртуальный хор исполнит «Катюшу»

В Тверской области в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 48 исполнителей приняли участие в виртуальной народной акции #Поем Вместе.Катюша.

Участников творческих коллективов и солистов из 30 муниципальных образований Верхневолжья в большой виртуальный хор объединил Тверской областной Дом народного творчества.

Видеозапись виртуальной народной акции #ПоемВместе.Катюша будет транслироваться 8 мая в 12.00 на сайте учреждения - http://odnt-tver.ru.

Песня «Катюша» была написана в 1938 году поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером. Во время Великой Отечественной войны «Катюшами» советские солдаты называли боевые машины реактивной артиллерии серии «БМ».

Пресс-служба Правительства Тверской области