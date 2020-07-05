Жителей Тверской области приглашают принять участие в акции «Песня Победы»

9 мая жителей Тверской области приглашают присоединиться к акции «Песня Победы», жители региона исполнят песню Давида Тухманова «День Победы» из окон, с балконов квартир и домов.

9 мая в 19.00 зайдя на страницу сайта тверьдома.рф, где размещена музыка и текст песни, жители региона смогут вместе со всей областью спеть «День Победы». Сейчас на сайте уже появился обратный отсчет до начала акции. Она стартует в 19.01 после Всероссийской минуты молчания.

В Верхневолжье праздничные мероприятия в День Победы пройдут в новом формате, чтобы как можно больше жителей региона смогли принять в них участие. Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, которые сейчас находятся дома в режиме самоизоляции, тоже будут проходить дистанционно.

«Самый лучший подарок - поговорить по телефону со своими ветеранами и позаботиться тем самым об их здоровье. Мы с достоинством пройдем этот период и тогда поздравим ветеранов лично», - отметил Губернатор Игорь Руденя 30 апреля в прямом эфире «России 24» Тверь.

Школьники и воспитанники детских садов Тверской области уже принимают участие в региональной акции «Журавли памяти». Учащиеся образовательных организаций своими руками мастерят белых журавлей в технике оригами и в виде картинок для размещения на окнах.

Утром 9-го мая в городе воинской славы Ржеве будет дан старт акции «Флаг Победы». В 42 муниципальных образования Тверской области будут переданы символические флаги в честь 75-летия Победы.

Тверская область присоединится к федеральным мероприятиям, которые пройдут в онлайн-формате. В том числе, каждый желающий сможет стать участником «Бессмертного полка».

В завершение праздничного дня в честь Великой Победы будет дан Салют в Твери и Ржеве. Сейчас прорабатываются возможные места его проведения, чтобы избежать скопления людей на улицах и дать возможность максимальному количеству жителей увидеть действие из окон домов.

Пресс-служба Правительства Тверской области