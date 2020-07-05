В Тверской области 47 тысяч субъектов предпринимательства проинформированы о действующих мерах поддержки

В Тверской области до 47 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства доведена информация о реализуемых федеральных и региональных мерах поддержки.

Поручение о максимальном информировании бизнеса и граждан страны о действующих мерах поддержки, введённых в условиях текущей эпидситуации, способах их получения, было дано Президентом РФ Владимиром Путиным 6 мая на совещании с главами регионов, в котором в режиме видеоконференцсвязи принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Активно работаем в этом направлении. Используем в работе такой институт как Центр оказания услуг «Мой бизнес». 47 тысяч предпринимателей на сегодня уже получили уведомления о возможности участия в федеральных и региональных программах. И работает «горячая линия», куда поступило уже более 1000 звонков», - сказал Губернатор Игорь Руденя 6 мая в прямом эфире на телеканале «Россия 24».

В регионе продолжают работу значимые для экономики предприятия. Сформирован перечень из 220 системообразующих предприятий, а также определено более 60-ти видов экономической деятельности, на которые не распространяется режим нерабочих дней.

В регионе разработан план по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской области, куда вошло 43 мероприятия.

В том числе, в три раза снижена налоговая нагрузка на бизнес при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год. Данная льгота распространяется на 34 вида экономической деятельности, оказавшиеся в зоне риска. Получатели поддержки – около 7 тысяч субъектов предпринимательства.

Фондом содействия предпринимательству Тверской области предоставлена отсрочка по оплате основного долга по 53 договорам займа на сумму свыше 22 млн рублей на период от 3 до 6 месяцев.

Также 91 предпринимателю предоставлена отсрочка по уплате налогов и страховых платежей.

Предприятиям Тверской области предоставят государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». По решению Губернатор Игоря Рудени на реализацию программы дополнительно выделено 375 млн рублей, общая сумма на 2020 год составит 450 млн рублей. В списке предприятий, которые заявились и одобрены на получение мер государственной финансовой поддержки – ООО «Пластик – Строймаркет», «Лагуна» и «Люксупак». Размер льготного займа составит до 20 млн рублей и будет предоставлен сроком до 18 месяцев под 1,5 %. Среди основных условий предоставления господдержки – сохранение средней численности сотрудников предприятий на период пользования займом. Программа «Оборотный капитал» позволит бизнесу преодолеть дефицит оборотных средств.

Создан стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, введены другие меры поддержки.

Пресс-служба Правительства Тверской области