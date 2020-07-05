Неравнодушные жители Вышневолоцкого городского округа приняли участие в спасении лося

В Тверской области вблизи Вышнего Волочка из мазутной ямы спасён лось. Сообщение о происшествии с животным, провалившимся в яму рядом с нефтебазой, поступило инспектору Госохотнадзора Минприроды Тверской области 6 мая от жителей Вышневолоцкого городского округа.

Благодаря своевременно принятым мерам животное было спасено и выпущено в лес.

Минприроды Тверской области выражает благодарность за совместную работу по спасению животного жителю Вышнего Волочка Виктору Беляеву, директору МОООиР «Белавинская» Евгению Солдатенкову, сотрудникам Вышневолоцкой СББЖ, а также семье Голяковых из посёлка Горняк.

Ямы с остатками мазута были образованы в 1980-1990 годах. В настоящее время администрацией Вышневолоцкого городского округа в срочном порядке проводятся работы по заграждению ям и в ближайшее время будут приняты меры по ликвидации мазута. Выполнение работ находится на контроле Минприроды Тверской области.

Обращаем внимание, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием лосей, а также заходы диких животных в населенные пункты. Данные факты происходят ежегодно и обусловлены естественными природными явлениями, а также увеличивающимся влиянием антропогенного фактора.

Сезонные кочевки лосей, как и других копытных животных, носят системный характер, проходят два раза в год в весенний и осенний период. Это явление зависит от ряда факторов. Один из них - изменение рациона лося с зимнего на летний. В зимний период в пищу употребляются грубые веточные корма, хвоя молодых побегов сосны, а в весенне - летний период – травянисты растения, среди которых достаточно много водных и околоводных видов растений. Данный фактор, заставляет лосей в конце весны – начале лета совершать перекочевки в поисках «летнего» корма.

В период апрель – май в Тверской области происходит массовый отел лосих. Самки в период отела отгоняют своих прошлогодних телят и те, не имея опыта самостоятельного существования и самосохранения, перемещаются по угодьям, выходя при этом на дороги и заходя в населенные пункты.

Большинство животных, оказавшихся в черте города, не могут самостоятельно выйти за его пределы.

Минприроды Тверской области о фактах нахождения диких животных в населенных пунктах либо возле дорог просит сообщать по телефону (4822) 73-31-87, (4822) 73-31-94 или по электронной почте: mpr@tverreg.ru, а также непосредственно госохотинспекторам для принятия необходимых мер. Контактные данные государственных инспекторов в области охраны окружающей среды размещены на сайте ведомства.

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области