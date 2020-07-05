В Твери демонтирована мемориальная доска о расстреле польских военнопленных

В Твери 7 мая с фасада Тверского государственного медицинского университета снята мемориальная доска, установленная в 1990-е годы в память о якобы расстрелянных в подвале вуза шести тысячах польских военнопленных, содержавшихся в лагере города Осташкова. Демонтаж произведен по требованию Прокуратуры Центрального района Твери в связи с отсутствием документальных подтверждений расстрела.

Соответствующее прокурорское представление было вынесено еще в октябре 2019 года. В нем, в частности, отмечается, что мемориальная доска установлена незаконно, так как проведенный анализ архивных документов не подтвердил наличия сведений о местах приведения приговоров в исполнение и захоронении расстрелянных.

«Доказательства», которыми оперируют сторонники версии о расстреле, полны противоречий и практически не имеют под собой документальной основы. И наоборот, исследователи так называемого «Катынского дела» приводят множество фактов, подтверждающих, что массовый расстрел поляков и их захоронение под Медным – это историческая ложь.

Так, при эксгумации в Медном в 1991 году были обнаружено и опознано всего 16 останков польских граждан. Кроме того, на Западной Украине были найдены личные жетоны польских полицейских, которые считались расстрелянными в Калинине в 1940 году и захороненными под Тверью в Медном, где на мемориале им установлены памятные именные таблички. А некоторые поляки, чьи имена были включены в список жертв в Катыни, оказались живы после событий весны 1940 года и даже воевали против фашистов в составе партизанских отрядов. Более того, в братской могиле, расположенной на территории нынешнего мемориального комплекса «Медное», были обнаружены останки красноармейцев Федора Беспалова и Сергея Куваева. Есть и другие факты, опровергающие факт расстрела поляков.

В конце марта в Твери состоялась презентация книги американского ученого Гровера Ферра «Тайна Катынского расстрела: доказательства, решение». Это уже вторая книга автора, посвященная «Катынскому делу» – обвинению советских властей якобы в массовых убийствах польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, осуществлённых весной 1940 года в Смоленске, Харькове и Калинине. Гровер Ферр, опираясь на широкую фактологическую базу, приходит к выводу, что «Германия, а не Советский Союз виновна в массовом убийстве, известном как Катынский расстрел».

В рамках презентации прошло экспертное обсуждение темы. Участники дискуссии выразили сходные мнения о том, что «Катынское дело» стало одной из самых крупных фальсификаций, которую придумал и которой дал ход еще в 1943 году главный пропагандист Третьего рейха Йозеф Геббельс, чтобы вбить клин между СССР и союзниками. В дальнейшем в течение многих десятилетий эти вымышленные факты стали использоваться для политических манипуляций в отношении Советского Союза и России. Исследователи уверены, что в этом вопросе пора поставить точку.

Демонтаж фейковой мемориальной доски на фасаде ТГМУ стал одним из шагов по восстановлению исторической правды.