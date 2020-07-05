В Тверской области после коронавируса выздоровели 226 человек

posted by Максим Малахов on чт, 05/07/2020 - 12:38

 

 

         - По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.

         - Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         - Всего на настоящее время в регионе подтверждено 769 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 226 заболевших выздоровели и выписаны из больницы.  535 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         - 8 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь

270

Кимры

192

Конаковский район

136

Лихославльский район

28

Кимрский район                   

23

Калининский район

17

Вышневолоцкий городской округ                  

13

Старицкий район        

11

Зубцовский район       

9

Рамешковский район  

9

Торжок     

9

Удомельский городской округ

6

Бежецкий район

6

Бологовский район

5

Ржев          

7

Лесной муниципальный округ

4

Спировский район

4

Весьегонский муниципальный округ         

4

Максатихинский район        

3

Селижаровский район

3

Жарковский район

2

Торжокский район               

2

Калязинский район     

2

Кашинский городской округ

Андреапольский муниципальный округ

1

1

Краснохолмский район

1

Осташковский городской округ

1

 

         - В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

         - На коронавирус в регионе обследовано 32802 человек, за последние сутки – 1214.

         В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

         Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

                         Пресс-служба Правительства Тверской области