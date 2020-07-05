Тверские волонтеры акции #МыВместе: «Останавливаться не собираемся»

За время проведения акции взаимопомощи #МыВместе и благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ тверские волонтеры доставили нуждающимся более 20 тонн продуктов. Работа ведется, в том числе, в майские праздники и нерабочие дни. Об этом сообщила директор Фонда Твери Юлия Саранова.

Ежедневно сотни коробок с продуктовыми наборами грузятся по десяткам машин и отправляются к тем, кому сейчас особенно тяжело: находящимся на самоизоляции пожилым людям с низким уровнем доходов, многодетным малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам, маломобильным гражданам.

«Пока ситуация не улучшится, мы останавливаться не собираемся», – говорят волонтеры.

Работу добровольцев высоко оценил губернатор Игорь Руденя.

«Объединения, созданные на базе волонтерских центров, обеспечивают доставку продуктов ветеранам Верхневолжья, оказывают при необходимости другую помощь. При этом соблюдаются все меры санитарной безопасности. Хотел бы поблагодарить за работу наших волонтеров. Это движение в Тверской области всегда было на высоте», – сказал глава региона.

Также Игорь Руденя поблагодарил тверское предпринимательское сообщество, которое присоединилось к участию в благотворительном марафоне #ЗАБОТАРЯДОМ. Сегодня десятки компаний Верхневолжья приобретают продукты длительного хранения, обеспечивают волонтеров средствами индивидуальной защиты, предоставляют транспорт, оказывают другую посильную помощь.

Так, на днях в рамках благотворительного марафона ООО ЧОП «Ника Секьюрити» приобрело смартфоны для врачей Калининской ЦРКБ, на базе которой развернут инфекционный госпиталь. Подарок оказался очень кстати: смартфоны нужны для осуществления видеосвязи между врачами, находящимися в «чистой» и «грязной» зонах.

«Молодцы! Такие поступки впечатляют!» – оценили этот жест пользователи соцсетей.

Активно участвуют в акции жители Твери. Например, посетители гипермаркета «Лента», делая закупки перед майскими праздниками, не забывали о тех, кому сейчас нужна помощь. Только за один день 30 апреля в специальную корзину проекта «Дари еду» рядом со стойкой информации неравнодушные граждане положили 56 килограммов продуктов. Они уже доставлены получателям.

Жители региона, получившие продуктовые наборы, благодарят волонтеров за помощь и отзывчивость. Многочисленные звонки поступают на горячую линию проекта. В праздничные дни позвонила одна из жительниц Твери.

«Хотела сказать огромные слова благодарности за труд волонтеров. Особенно девушке, которая мне сегодня принесла продуктовый набор. Она совсем молодая. А сколько коробок в день она разносит, каждая по 7 килограммов. И мне на 5-й этаж подняла! Я очень признательна, что у нас такая отзывчивая молодежь! В трудную минуту помогают, тем, кто нуждается, невзирая на то, что это трудно и физически тяжело. Благодарю волонтеров за их искренность и сплоченность. Молодежь объединилась, чтобы победить злейшего врага - коронавирус. Большое им спасибо!» – сказала женщина.

Организаторы акции #МыВместе приглашают желающих присоединиться к команде волонтеров для доставки продуктовых наборов. Все добровольцы обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, транспортом и питанием. Волонтерами могут стать те, кому уже исполнилось 18 лет. Для этого необходимо связаться через WhatsApp по номеру +79157442605 (Влада Баранова) или +79157426966 (Юлия Саранова). Также можно звонить на «горячую линию» проекта по телефону 8-800-600-31-99. По этому же телефону могут позвонить и те, кто желает оказать финансовую помощь проекту или приобрести продукты. Подробная информация об акции - на сайте заботарядом.рф.