В Тверской области развёрнуто 820 инфекционных коек для лечения больных коронавирусной инфекцией

В Тверской области завершается второй этап развёртывания госпитального фонда для лечения заражённых новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время в регионе создано 820 инфекционных коек, из них с кислородом – 577.

Поручение по развёртыванию коек, определённых нормативом Минздрава России, было дано Президентом РФ Владимиром Путиным.

«На этом не останавливаемся. По плану было 630 коек. Мы понимаем, что просто выполнить инструкции недостаточно, надо готовиться к любому течению событий. Мы увеличиваем коечный фонд до 1500 коек», - сказал Губернатор во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь 30 апреля.

В рамках первого этапа 630 коек, включая 441 койку с кислородом, были созданы в Калининской ЦРБ, областной клинической больнице, городской больнице №6, в Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле.

В рамках второго этапа дополнительно развёрнуто 190 коек на базе Конаковской ЦРБ и городской клинической больнице №1.

В завершении второго этапа в Тверской области будет развёрнуто ещё 560 коек, из них 400 коек создадут дополнительно в городской клинической больнице №6, 60 - в Конаковской ЦРБ и 100 – в Зубцовской ЦРБ.

Также в Тверской области создана госпитальная база для детей и беременных женщин.

Кроме этого, предусмотрены третий, четвертый и пятый этапы развертывания резервного коечного фонда общей мощностью 950 коек, обеспеченных кислородом. Планируется задействовать областной клинический лечебно-реабилитационный центр, областную клиническую больницу, Кашинскую, Андреапольскую, Лихославльскую ЦРБ и ряд других медицинских учреждений региона.

На мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области выделено порядка 1 млрд рублей федеральных и областных средств.

В регионе формируется лекарственный резерв, закупаются средства индивидуальной защиты для сотрудников медицинских организаций, аптек, приобретается необходимое медицинское оборудование.

Пресс-служба Правительства Тверской области