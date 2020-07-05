Жителей Верхневолжья приглашают присоединиться к акциям «Письмо Победы» и «Телефонное поздравление ветерана»

Активисты общественной организации «Волонтеры Победы» вместе со студентами и школьниками Тверской области 7 мая напишут ветеранам Великой Отечественной войны поздравления с предстоящим праздником.

Организаторы акции решили сделать упор не на электронные, а на настоящие «живые» письма, написанные от руки на бумаге, чтобы ветераны могли прочитать их сами, подержать в руках.

Для участия в акции необходимо скачать бланк Письма на сайте волонтерыпобеды.рф, заполнить и отправить на электронную почту - pismo@vsezapobedu.com.

Письма доставят ветеранам до почтового ящика с 7 по 9 мая.

Акция «Телефонное поздравление ветерана» пройдет в Тверской области 8 и 9 мая.

Активисты общественной организации «Волонтеры «Победы», воспитанники детских домов, юнармейцы и операторы колл-центров акции «МыВместе», будут звонить ветеранам и поздравлять с Днем Победы.

Участники акции изучат биографии ветеранов, проживающих в

Тверской области и подготовят личное обращение.

Через социальные службы родные ветерана будут предупреждены о предстоящем звонке для того, чтобы ветеран смог лично принять поздравление.

Пресс-служба Правительства Тверской области