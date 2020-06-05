В Тверской области обеспечат двухмесячный запас средств индивидуальной защиты для медицинских работников

Более 615 тыс. единиц средств индивидуальной защиты закупят в Тверской области для специалистов медицинских учреждений региона. Вопрос рассмотрен на заседании областной Бюджетной комиссии, которое в режиме видеоконференцсвязи 6 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

«Выделяем дополнительные бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Тверской области для продолжения работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», – подчеркнул Игорь Руденя.

Более 261,3 млн рублей выделяется на обеспечение двухмесячного запаса средств индивидуальной защиты для медучреждений региона, а также на приобретение приборов для обеззараживания воздуха и поверхностей.

Для медиков закупят порядка 160 тыс. единиц многоразовых и одноразовых защитных костюмов, 10 тыс. халатов, около 150 тыс. респираторов и более 290 тыс. единиц высоких бахил. Средства защиты направят в областную клиническую больницу, городские больницы №1 и №6, тверскую станцию скорой медицинской помощи, Калининскую, Нелидовскую, Конаковскую, Зубцовскую ЦРБ. В числе производителей изделий – Кимрская фабрика им. Горького и Весьегонская швейная фабрика.

Кроме того, для обеззараживания воздуха и поверхностей приобретаются две передвижные импульсные ультрафиолетовые установки.

В Тверской области в указанных учреждениях и других медицинских организациях формируется коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Всего планируется развернуть около 1500 инфекционных коек, в том числе обеспеченных кислородом.

Койки уже созданы в Калининской ЦРБ, областной клинической больнице, в Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле, городской больнице №6. Дополнительные мощности создаются в Конаковской, Зубцовской, Нелидовской ЦРБ, городской клинической больнице №1 и других учреждениях.

Ведутся закупки в регион медицинской техники. Уже поставлен 41 аппарат искусственной вентиляции лёгких для оснащения больниц. Законтрактован 181 аппарат ИВЛ, также предусмотрена поставка по линии Минпромторга России. Для учреждений приобретаются компьютерные томографы, прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений и другое оборудование.

К решению задач в сложившейся эпидемиологической ситуации подключились тверские производители. Ржевский завод «Электромеханика» в сжатые сроки наладил выпуск клапанов для ИВЛ, которые ранее приобретались за рубежом. Более 30 тверских предприятий оперативно перепрофилировали производства на выпуск средств индивидуальной защиты.

По инициативе Губернатора Игоря Рудени у тверских товаропроизводителей закуплен 1 миллион защитных масок и организована их бесплатная раздача жителям региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области