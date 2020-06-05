Игорь Руденя отметил два ключевых направления работы - здоровье граждан и развитие экономики

Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире федерального телеканала «Россия 24» прокомментировал итоги совещания по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, которое 6 мая провел президент Владимир Путин в режиме видеоконференции.

«Важно отметить два направления работы: безопасность, здоровье наших граждан и второе направление – развитие экономики, поэтапный выход на нормальный режим. Президент сказал, насколько аккуратно и внимательно необходимо относиться к снятию ограничительных мер, чтобы нам не вернуться назад, на исходную точку. Это для всех является очень важной задачей. Это тонкая, ручная работа», – сказал Игорь Руденя.

В числе ключевых задач, о которых на совещании говорил глава государства, Игорь Руденя также отметил необходимость материального стимулирования работников социальной сферы в учреждениях федерального и областного подчинения, а также поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Губернатор сообщил, что в работе с предпринимателями активно используются возможности Центра «Мой бизнес», в котором сконцентрированы все институты господдержки предпринимательства на территории Верхневолжья. В частности, более 47 тысяч субъектов предпринимательской деятельности получили уведомление о возможности участия в федеральных программах поддержки. Кроме того, при центре работает «горячая линия», где можно получить необходимые консультации, а также внести предложения по совершенствованию поддержки.

Говоря о текущей эпидемиологической обстановке в Тверской области, Игорь Руденя оценил ее как удовлетворительную.

«Обстановка находится под контролем. У нас 197 человек уже выписаны. Идут работы по увеличению коечного фонда. Мы изначально сделали на это ставку с учетом большого количества гостей нашего региона, которые на начало распространения коронавирусной инфекции уже оказались на нашей территории», – отметил губернатор.

Также Игорь Руденя сообщил о идущих в регионе проверках аптек на наличие в них средств индивидуальной защиты.

Глава региона охарактеризовал и текущую ситуацию в региональной экономике.

«У нас 92% промышленности и предпринимателей работают в нормальном режиме с учетом ограничений по санитарно-эпидемиологической обстановке. Это дало возможность минимизировать потери и риски ухудшения экономической ситуации как у наших граждан, так и у региональной экономики», – сказал Игорь Руденя.

При этом губернатор подчеркнул, что практически сразу после выхода первого указа президента, касающегося поддержки экономики в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции, в Тверской области были введены меры дополнительной профилактики. Они позволили возобновить работу крупных предприятий машиностроения, металлообработки, легкой промышленности.

Игорь Руденя также поблагодарил руководителей предприятий Тверской области, которые смогли оперативно перепрофилировать свои производства под выпуск средств индивидуальной защиты.

«Это тоже дало возможность укрепиться экономике и сохранить рабочие места», – отметил губернатор.