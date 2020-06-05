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Жителей Тверской области приглашают принять участие в онлайн-викторине «Дорогами войны», посвященной 75- летию Победы в Великой Отечественной войне.
Онлайн-викторина пройдет 7 и 8 мая в двух возрастных группах. 7 мая - этап для участников в возрасте до 18 лет «Дорогами войны. Юные знатоки». Регистрация по ссылке - https://myquiz.ru/i/065648.
8 мая - этап без возрастных ограничений «Дорогами войны. Продвинутый уровень». Регистрация по ссылке - https://myquiz.ru/i/067062.
Для участия в викторине в день её проведения необходимо пройти соответствующую регистрацию по одной из ссылок.
В графе «Псевдоним» указать свой населенный пункт. Рекомендуется зарегистрироваться за 15 минут до начала викторины, (в 11:45 по московскому времени).
Подробная информация о проведение онлайн - викторины «Дорогами войны» размещена в соцсетях - https://vk.com/smenaplus_69.
Итоги конкурса будут опубликованы на Молодежном информационном портале «Смена Плюс».
Пресс-служба Правительства Тверской области