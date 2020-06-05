Жителей Тверской области приглашают принять участие в онлайн-викторине «Дорогами войны», посвященной 75- летию Победы в Великой Отечественной войне.

Онлайн-викторина пройдет 7 и 8 мая в двух возрастных группах. 7 мая - этап для участников в возрасте до 18 лет «Дорогами войны. Юные знатоки». Регистрация по ссылке - https://myquiz.ru/i/065648.

8 мая - этап без возрастных ограничений «Дорогами войны. Продвинутый уровень». Регистрация по ссылке - https://myquiz.ru/i/067062.

Для участия в викторине в день её проведения необходимо пройти соответствующую регистрацию по одной из ссылок.

В графе «Псевдоним» указать свой населенный пункт. Рекомендуется зарегистрироваться за 15 минут до начала викторины, (в 11:45 по московскому времени).

Подробная информация о проведение онлайн - викторины «Дорогами войны» размещена в соцсетях - https://vk.com/smenaplus_69.

Итоги конкурса будут опубликованы на Молодежном информационном портале «Смена Плюс».

Пресс-служба Правительства Тверской области